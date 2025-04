Fonte: 123RF

I felini sono creature meravigliose, indipendentemente dalla razza. Il loro temperamento, il portamento e il mistero che li avvolge li rendono molto affascinanti. Ci sono, però, dei gatti che sono più belli di altri. Il loro aspetto elegante, in alcuni casi; esotico, in altri; e magnetico non può che lasciare a bocca aperta chiunque ne incontri un esemplare.

La bellezza è un canone soggettivo e, se si adotta un animale domestico, questo diventa immediatamente l’amore della propria vita. L’imprinting che si crea con il padrone è straordinario e il modo in cui lo si osserva cambia da un secondo all’altro. Se, però, si sta ancora scegliendo il gatto che fa per sé (e viceversa), ecco qualche suggerimento. Non sono solo esteticamente perfetti, ma hanno anche un carattere che conquista.

Siamese

La prima razza che viene in mente quando si parla dei gatti più belli in circolazione è quella del Siamese. Ha, infatti, delle peculiarità estetiche davvero sorprendenti. Lo si riconosce per gli occhi blu e a mandorla e per il mantello dal colore puntiforme. Il pelo è uniforme e chiaro con zone più scure – dette points – sul muso, sulle orecchie, sulle zampe, su parte degli arti e sulla coda.

È una caratteristica che può cambiare di intensità, a seconda del clima in cui l’esemplare è cresciuto: questo, infatti, è un gatto parzialmente albino, particolarmente sensibile alla tirosinasi: un enzima che produce melanina a temperature relativamente fresche. I colori ammessi sono il seal, il blue, il lilac e il chocolate point; ma esistono varianti come il lynx point.

È un felino molto socievole e che ama attirare l’attenzione con vocalizzi particolari. Tende a soffrire di ansia da separazione, ecco perché gli esperti raccomandano le adozioni in coppia e/o la presenza di altri animali domestici.

Blu di Russia

Questo gatto si presenta snello e con un incedere elegante. Le zampe lunghe e la taglia media gli conferiscono un aspetto aggraziato. La caratteristica più evidente è affascinante sono gli occhi color verde smeraldo, che impreziosiscono la testa corta e cuneiforme. Inoltre presenta delle vibrisse molto lunghe e folte, che incorniciano la bocca dalle estremità leggermente sollevate: sembra che sorrida.

Il mantello è soffice e morbido come la seta, di un grigio-blu con riflessi silver che dà il nome alla razza. Secondo lo standard, non sono ammessi segni, macchie o sfumature. A essere ricercata è la variante più chiara e, idealmente, anche il tartufo e le zampe devono presentare questa variante cromatica unica. La consistenza è così particolare grazie alla doppia pelliccia, una caratteristica che ha solo questa razza di gatto.

Anche caratterialmente è un felino straordinario. È molto affettuoso e intelligente, ama ricevere le coccole ed è molto vivace ed esuberante. È meglio, quindi, che chi lo adotta possa fornirgli degli spazi ampi per incanalare correttamente le proprie energie.

Gatto del Bengala

Fra i gatti più belli non può non essere citato questo felino dall’aspetto e dal temperamento selvatico. Presenta una testa ampia, le orecchie piccole e delle vibrisse particolarmente pronunciate. Gli occhi sono a mandorla, con un contorno nero che ne accentua l’espressività. È un felino massiccio e muscoloso, nonostante ciò però è snello ed elegante. Il suo tratto distintivo è il manto folto e fitto, dorato e perlato, con macchie maculate o marmorizzate.

Ha un carattere energico, curioso, particolarmente socievole e comunicativo. Ha origine dal Felis Bengalensis (il leopardo asiatico), ma ha un carattere più dolce: è la sua variante domestica ed è molto diffuso nel Regno Unito.

Maine Coon

È un felino particolarmente grande, forse il più grande al mondo, considerando la lunghezza che può raggiungere i 120 centimetri e l’altezza al garrese di 40. Fra i gatti più longevi, salta subito all’occhio la sua corporatura atletica, sinuosa, asciutta, con un torace possente. Le orecchie grandi, gli occhi grandi e chiari, gli arti muscolosi e lunghi, le zampe grandi e tonde completano una fisicità affascinante.

Il pelo del Maine Coon è semi-lungo e idrorepellente, per resistere alle temperature rigide del Nord-Est degli Stati Uniti: la sua terra d’origine. Sono ammessi quasi tuti i colori. Tuttavia, di base, le varianti cromatiche sono il bianco, il nero e il rosso. Non vengono particolarmente apprezzati il chocolate, il lilac, il fawn e il colored point. Meglio i colori solidi, uniformi e i tabby.

Questo gatto ha un’indole molto mite, che gli è valso il soprannome “gigante buono”, un po’ come l’Alano fra le razze di cani grandi. Inoltre si affeziona molto ai proprietari, e anche questa è una caratteristica tipicamente canina. Va d’accordo con i bambini, gli altri gatti e animali domestici. È intelligente, ama giocare e cacciare. Infine ama l’acqua: sia quella del rubinetto che del mare o del lago.

Somalo

Fra i gatti più belli, non può mancare questa razza. Il Somalo ha un corpo snello e slanciato, le zampe lunghe e una coda folta, che non passa inosservata. Le orecchie e gli occhi grandi colpiscono immediatamente, il colore ambra, marrone chiaro o verdi sono ipnotici. Le palpebri hanno una riga nera che ricorda la matita kajal.

Il mantello semi-lungo e soffice può presentare delle striature scure lungo tutto il dorso e sino all’estremità della coda. Lo standard di razza accetta solo colori a base di eumelanina, possono essere lepre, blu, sorrel e fawn. Alcune varianti, come il cioccolato e il lilac, non sono ancora accettate, ma presenti in natura. Si tratta di un felino dal temperamento brillante e vivace, talmente curioso da voler passeggiare all’aria aperta con il proprietario

Norvegese delle Foreste

Spesso viene scambiato per il Maine Coon, ma si tratta di razze estremamente diverse. È un felino muscoloso, robusto e dalle dimensioni sopra la media. Ha delle zampe posteriori più lunghe rispetto alle anteriori e presenta dei ciuffi di pelo fra le dita che sono uno dei tratti distintivi di questa razza. Possiede delle orecchie medio-grandi, arrotondate, pelose e con dei ciuffi alle punte.

Il mantello è semi-lungo e impermeabile, grazie a un sottopelo denso e compatto. Le varianti cromatiche sono molte, fra le più diffuse ci sono il tabby o soriano, il calico e il tartaruga. La testa triangolare è messa perfettamente in risalto da due occhi grandi, ovali, leggermente obliqui. Possono essere verdi, oro, verde-oro, rame e blu.

È un felino intelligente, curioso e coraggioso. Si affeziona particolarmente a uno dei membri della famiglia, tanto da essere fra i gatti più affettuosi. Ha un carattere mite e socievole, ma non vuole essere preso in braccio. Chi lo adotta deve tenere presente che le incursioni non sono previste: il tipo di interazione la decide lui.

Gatto Siberiano

Fra le razze di gatti più belli, il Siberiano la fa da padrone. È un felino possente e robusto, con zampe lunghe e muscolose che gli permettono di saltare con estrema facilità: la schiena arcuata è una caratteristica determinante in tal senso. La testa si presenta a trapezio e con una fronte ampia. Le orecchie arrotondate e con dei ciuffi alle estremità rappresentano una cornice perfetta.

Il mantello è ruvido ma lucido, a colpire è la coda folta e spessa. Di norma è color agouti, con bande di nero, marrone e giallo. La colorazione può essere tabby, maculata o a macchie. Si tratta di una razza particolarmente attiva, energica e giocherellona. L’acqua, contrariamente alla maggior parte dei felini, è uno degli elementi che ama di più.

