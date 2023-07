Perché i cani mangiano l’erba? I motivi che non sapevi e quando bisogna preoccuparsi

Medico veterinario specializzato in sanità animale, esperto nella cura, diagnosi e trattamento delle malattie. Spiccato interesse per ortopedia. Dirigente medico veterinario nelle Marche da oltre 6 anni.

I motivi per cui i cani spesso mangiano l’erba possono essere diversi, ma in ogni caso si tratta di un comportamento da non sottovalutare: per alcuni, si tratta di una cosa di poco conto fatta per gioco, mentre per altri nasconde un disturbo gastrointestinale o comportamentale. Cerchiamo di capire insieme quando c’è da preoccuparsi!

Perché il cane mangia l’erba

Vedere il proprio cane mangiare l’erba è molto più comune di quanto si possa pensare: il motivo di questo comportamento è da ricercare in un atteggiamento ancestrale, che deriva dalla vita che i cani avevano migliaia di anni fa, prima di essere addomesticati dall’uomo.

I loro antenati vivevano cacciando e mangiavano prede crude. In questo contesto, l’erba aveva una doppia funzione:

lassativa: perché favoriva e migliorava il transito intestinale con l’apporto di fibre, evitando problematiche legate all’ingestione di frammenti di ossa e cartilagine;

perché favoriva e migliorava il transito intestinale con l’apporto di fibre, evitando problematiche legate all’ingestione di frammenti di ossa e cartilagine; tampone: perché alcune erbe specifiche come la malva aiutavano a riequilibrare l’acidità gastrica e facilitavano molto la digestione dei diversi cibi di cui si alimentavano i cani.

Oggi l’esigenza di consumare erba per sopperire a questa doppia funzione non c’è più. I nostri amici a quattro zampe sono ormai abituati ad un livello qualitativo alimentare elevato e ben bilanciato dal punto di vista di macronutrienti. Questo bisogno di mangiare l’erba non c’è neanche nei cani che seguono un’alimentazione barf, cioè a base di carne cruda e comprese ossa e frattaglie: prima di assegnare questa dieta all’animale, infatti, il medico veterinario provvede ad integrarla con il quantitativo di fibre idoneo al cane, in modo da evitare carenze organiche e alterazioni gastrointestinali anche gravi, creando un piano alimentare bilanciato.

Proprio per questo motivo, il vostro cane non dovrebbe sentire il bisogno di mangiare l’erba: se questo comportamento si cominciasse a ripetere nel tempo perciò ne andrebbe indagata la causa. Probabilmente sono presenti dei disordini gastroenterici che portano a squilibri e che il cane cerca di compensare mangiando l’erba, oppure siamo di fronte a disturbi comportamentali. A prescindere da quale sia la causa principale per cui il nostro amico a quattro zampe lo fa, è possibile che entrino in gioco altri fattori che lo portano a mangiare l’erba in modo continuativo: qui i più probabili e diffusi.

L’erba ha un buon sapore per il nostro cane

L’erba ha un aspetto e soprattutto degli odori molto allettanti per il nostro cane, motivo per cui quando lo lasciamo libero in un prato verde si sente molto più motivato sia a correre che a giocare ed esplorare.

Alcuni cani, più che essere invogliati al divertimento e al rincorrere ciò che gli viene lanciato, tendono più di altri a focalizzarsi sull’assaggiare i fili d’erba. Una possibile spiegazione plausibile potrebbe essere data proprio dal sapore che alcune specie di erba hanno. Alcuni sostengono che i cani amano mangiare l’erba, selezionando anche il tipo e discriminando se bagnata o meno.

Se si presta attenzione, si noterà che il cane predilige un certo tipo di erba e non sceglie a caso tra le specie disponibili nel prato. Quando trovano quella che più delle altre sposa i loro gusti, tendono anche a consumarla di più ed è per questo che spesso è anche difficile allontanarli dallo stesso prato.

Alcuni cani mangiano l’erba perché si annoiano

Altra ipotesi potrebbe essere quella della noia. Il motivo reale per cui il cane si annoia durante la passeggiata è la mancanza di interazione e di attenzione del proprietario, che si concentra principalmente sul telefono, invece di interagire attivamente con lui.

Infatti, durante le passeggiate, se il cane frequenta spesso lo stesso luogo, potrebbe trovare pochi stimoli nuovi. In questo caso, sentendosi annoiato, potrebbe iniziare a mangiare l’erba semplicemente come passatempo e svago, per temporeggiare.

Potrebbe aver bisogno di più attenzioni

Altra possibile causa potrebbe essere legata alla ricerca di attenzioni da parte del cane nei confronti del proprietario. Si tratta di un motivo strettamente collegato alla noia, perché il cane si sente abbandonato a se stesso e cerca non soltanto di trovare un modo per richiamare le attenzioni del suo proprietario.

Forse ha solo fame!

Ci sono situazioni in cui il pasto somministrato al proprio cane non è, in quantità o in calorie, sufficiente a soddisfare il fabbisogno calorico giornaliero e/o a colmare il suo senso di sazietà. Quindi, il nostro amico a quattro zampe ricorre all’erba come mezzo risolutivo a questa mancanza.

La sensazione di pienezza di queste piante è sorprendente e vista la possibilità di poterne mangiare a piacere, senza un quantitativo prestabilito, spesso sono una soluzione semplice che il cane può trovare alla sua esigenza di mangiare di più.

Il tuo cane potrebbe non sentirsi bene

In base alla voracità con la quale il cane mangia l’erba, possiamo distinguere due situazioni diverse:

se la mangia molto velocemente , spesso come risultato si ottiene il vomito . Si tratta di una reazione dell’organismo che si libera da qualcosa di pericoloso o che potrebbe potenzialmente esserlo. Gli steli d’erba, nello stomaco, se ingeriti troppo rapidamente, possono irritare le pareti gastriche e stimolare il riflesso a vomitare. Alcuni cani, quando si sentono poco bene, possono mettere in atto questo comportamento per liberarsi dalla sensazione e vomitare;

, spesso come risultato si ottiene il . Si tratta di una reazione dell’organismo che si libera da qualcosa di pericoloso o che potrebbe potenzialmente esserlo. Gli steli d’erba, nello stomaco, se ingeriti troppo rapidamente, possono irritare le pareti gastriche e stimolare il riflesso a vomitare. Alcuni cani, quando si sentono poco bene, possono mettere in atto questo comportamento per liberarsi dalla sensazione e vomitare; se la mangia molto lentamente, in piccole quantità, allora probabilmente sta semplicemente cercando di riequilibrare il ph gastrico. Questa reazione si verifica spesso nei cani che seguono diete con un alto contenuto proteico.

Colmare deficit nutrizionali e migliorare la digestione

Alle volte sembra che l’erba abbia un’azione di tipo integrativo all’interno dell’alimentazione del cane poiché è ricca di fibre e di altri elementi che sembrano sopperire ad alcune lacune e deficit nutrizionali. Questa teoria risulta essere poco veritiera, in quanto i veterinari ritengono che l’erba non possa essere digerita completamente dal cane, e dunque mangiarla non servirebbe ad integrare nulla.

L’effetto conseguente all’ingestione è il netto miglioramento sotto il punto di vista digestivo, con miglioramento del transito e della motilità intestinale. Quindi, sebbene abbia degli effetti benefici al livello della digestione, non consente di integrare tutti gli elementi necessari per una sana e corretta alimentazione nel nostro amico a quattro zampe.

Potrebbe aver bisogno di maggiore idratazione

Un’altra ipotesi relativamente plausibile è correlata alla necessità del cane di idratarsi. Quindi, mangia l’erba magari perché ha sete e non trova acqua a disposizione: questo elemento, infatti, è ricchissimo di acqua e mangiarla è il modo più semplice e veloce per combattere la disidratazione.

Mangiare l’erba fa male ai cani?

Possiamo asserire che l’erba in sé non fa male ai nostri cani. Tuttavia, questo comportamento può diventare pericoloso se non tenuto sotto controllo ed è per questo che occorre avere delle accortezze:

bisogna fare attenzione al tipo di erba;

dove si trova;

se è stata trattata con pesticidi, diserbanti o altri agenti di natura chimica dannosi per la salute del nostro quattro zampe.

Spesso può capitare che il cane ingerisca erba contaminata e si intossichi, oppure che entri in contatto con larve e uova di parassiti invisibili ad occhio nudo che possono causare verminosi gastrointestinale e/o broncopolmonare.

Quando mangiare l’erba diventa ricorrente può provocare nausea correlata ad inappetenza, irritazione gastrica con vomito che potrà apparire anche con striature di sangue quando l’irritazione forte e l’erba hanno creato meccanicamente lesioni.

Inoltre, quando l’erba viene ingerita in modo massivo possono formarsi delle occlusioni gastrointestinali dovute a fitobezoari, ovvero accumuli indigeribili di materiale che non riesce ad essere processato. La risoluzione di questi casi è chirurgica con l’asportazione del bezoario erbaceo ed una laparotomia esplorativa per escludere eventuali altri danni all’apparato gastroenterico, come necrosi e ulcere.

Bisogna inoltre non sottovalutare determinati comportamenti e capire se il proprio cane lo sta facendo per sopperire ad una mancanza nutrizionale o ad un fastidio gastrico più o meno frequente. In questo ultimo caso è importante rivolgersi ad un veterinario che possa fornire le giuste delucidazioni dopo un’attenta visita supportata da esami.

Importante è anche osservare la modalità con cui il cane ingerisce e mastica l’erba: qualche filo d’erba non fa sicuramente male a nessuno, ma se le quantità iniziano ad aumentare potrebbero esserci delle problematiche più serie.

Cosa fare se il cane mangia l’erba

Se il cane mangia un po’ di erba non è una tragedia, l’importante è che il proprietario sia cosciente che potrebbero insorgere episodi di vomito o diarrea, di solito di natura autolimitante, che non richiedono terapia medica.

In questi casi il consiglio è quello di far presente al vostro veterinario di fiducia la questione, al fine di programmare con lui un piano di prevenzione adeguato verso le eventuali parassitosi. Se invece l’erba è contaminata da pesticidi o diserbanti o ne avete il sospetto, è bene andare subito dal vostro veterinario prima che intervengano sintomi gravi.

Se invece notate che il vostro cane mangia in maniera compulsiva e la cerca quasi avidamente, occorre affrettarsi a visitare il vostro veterinario perché potrebbe esserci alla base un disturbo gastrointestinale che il vostro cane tenta di auto-curare o un disturbo comportamentale compulsivo.