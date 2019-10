Se mi vuoi bene: un film di amicizia, sentimenti e buone intenzioni

editato in: da

“Questo è il film che volevo fare da tanto tempo e spero che il pubblico sorrida e si commuova allo stesso tempo vedendolo”: così Fausto Brizzi racconta la sua ultima fatica cinematografica in cui ha riunito un cast di attori-amici perché il film parla proprio di questo, di amicizia e di affetti che, nei momenti di difficoltà, diventano essenziali.

Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lucia Ocone, Memo Remigi, Gian Marco Tognazzi, Elena Santarelli e molti altri sono gli interpreti di Se mi vuoi bene, un film che unisce i toni del dramma e quelli della commedia, genere che gli americani definiscono dramedy e i francesi comédie dramatique e che il regista ama particolarmente e aveva già esplorato con il suo film d’esordio “Notte prima degli esami”.

Diego (Claudio Bisio) è un avvocato di successo, divorziato, con una figlia che non riesce mai a vedere, un depresso cronico, che un giorno, dopo un fallimentare tentativo di suicidio, incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non, appunto, conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza ad ognuno di loro. Ma, non tutto è perduto….

La storia è universale (non a caso il libro è stato tradotto in 30 paesi!) ma il cast è tutto italiano, così come italiane sono le canzoni che il regista ha scelto per valorizzare i momenti più sentimentali del film. Canzoni di Luca Carboni, che fa anche un cameo, e di Edoardo Bennato con “Un Giorno Credi”.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per un film capace di far ridere e anche riflettere. Un film in cui ognuno di noi, può trovare un personaggio in cui immedesimarsi. Guardare per credere!

In collaborazione con Medusa

