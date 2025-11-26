Alberi e regali di Natale per rendere i tumori infantili sempre più guaribili

123RF Regali di Natale per sostenere la ricerca contro il cancro

Si accendono le luci di Natale che rendono magico il periodo delle Feste e si cercano regali unici per le persone che amiamo. Ma ci sono decorazioni e doni ancora più speciali perché contribuiscono a rendere il cancro sempre più guaribile, sostenendo la ricerca che studia cure sempre più efficaci.

I regali che contano per sconfiggere i tumori infantili

“È il pensiero che conta” è il messaggio di Fondazione AIRC per Natale: scegliendo i regali solidali disponibili online, è possibile dare nuova forza ai progressi della ricerca per donare speranza di cura a tanti bambini e adolescenti malati di cancro e alle loro famiglie. Un dono non solo materiale, un gesto apparentemente semplice, ma che può fare la differenza. Molto più di un regalo di Natale, un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici.

Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 700 adolescenti vengono colpiti da tumori che mettono a rischio il loro futuro. La ricerca ha fatto grandi passi avanti nella diagnosi e nella cura delle neoplasie pediatriche, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha superato l’82%, ma molto resta ancora da fare. Per questo Fondazione AIRC solo nel 2025 ha destinato quasi 8 milioni di euro a 63 progetti di ricerca e 10 borse di studio in ambito pediatrico.

Testimone di questi progressi è Giulio, che nel 2013 a 14 anni si è ammalato di rabdomiosarcoma e, dopo un percorso tra chemioterapia, radioterapia e intervento chirurgico, è guarito, ha scelto di studiare medicina e oggi si sta specializzando in urologia: “Non so se ciò che mi sia accaduto mi abbia condizionato o meno, ma so che posso capire i pazienti, ho agito d’istinto e l’istinto mi sta portando a fare il medico”.

Giulio è stato curato da Gianni Bisogno, oncologo pediatra e ricercatore AIRC presso l’Università degli Studi di Padova e l’IRP – Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che ha potuto vedere e sperimentare sul campo i progressi della ricerca negli anni: “Abbiamo imparato a conoscere meglio i tumori pediatrici, a classificarli in modo più preciso e a personalizzare le terapie. Insieme alla chemioterapia usiamo farmaci più mirati, tecniche di sequenziamento genetico, immunoterapie, e, in alcuni casi, terapie cellulari.

lcuni tumori che trent’anni fa non riuscivamo a curare, oggi li affrontiamo con protocolli innovativi e una visione molto più chiara della malattia. Ma le terapie sono ancora molto impegnative per i bambini e per le loro famiglie e nonostante i progressi, dobbiamo migliorare. Così ogni giorno raccogliamo la sfida che ci porta ogni nuovo bambino che si ammala di qualche “strano” tumore. Una sfida che con le maggiori opportunità che la ricerca ci sta dando può e deve essere vinta”.

Si accende il grande Albero di Natale: una stella contro il cancro

In Via della Spiga a Milano il Natale, nel cuore del quadrilatero della moda, si festeggia all’insegna della magia e della solidarietà: percorso illuminato e sostenibile, sotto un cielo di spighe di luce e ghirlande verdi sospese, tra camelie, con il grande Albero di Natale di Ralph Lauren a sostegno di AIRC. Questo scenario incantato si apre il 26 novembre con l’accensione delle luci.

All’ingresso da Corso Venezia, il grande Albero di Natale di Ralph Lauren “Tree of Giving” decorato a festa e posizionato nell’aiuola dell’Associazione Spiga, si illumina con lo scopo di generare fondi da destinare alla Fondazione per la ricerca sul cancro AIRC tramite la donazione diretta di una stella da intitolare a una persona cara. Questa stella è poi appesa sull’Albero per brillare oltre il periodo delle feste.

“Un Natale di luci, solidarietà e rigenerazione urbana – dichiara Giovina Moretti, Presidente della storica Associazione di Via della Spiga – che grazie alla collaborazione di Ralph Lauren, insieme a tutti gli associati e le altre Boutique della Via, riflette i valori dello spirito ambrosiano che accomuna e unisce le diverse anime della città: la società civile, associativa e le realtà imprenditoriali e internazionali più affermate”.