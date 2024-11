realme GT 7 Pro, il telefono top per chi non fa più a meno dell’AI

Fonte: Ufficio Stampa realme

Velocissimo, anche a ricaricarsi, bello da usare tutti i giorni e anche guardare, persino da spento, e con uno spiccatissimo feeling con l’intelligenza artificiale: è realme GT 7 Pro, smartphone premium appena lanciato in Italia con un evento a Milano.

realme lo chiama “AI Performance Flagship” e questa definizione racchiude le due anime del modello: è velocissimo, in tutto, e può cambiarci la giornata, grazie all’AI.

realme GT 7 Pro: come è fatto

realme GT 7 Pro è un telefono con schermo grande, da 6,78 pollici (un filo meno di iPhone 16 Pro Max, per capirci) e molto luminoso, studiato per non affaticare la vista nemmeno dopo diverse ore di scrolling tra social, galleria e web.

Ha una generosa quantità di memoria per le app (12 GB) e molto spazio per le foto, i video, i documenti (256 o 512 GB, in base alla versione scelta). Ma, soprattutto, ha un processore potentissimo: lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Per chi non lo sapesse è l’ultimo arrivato a casa del leader mondiale dei processori per smartphone, nonché quello più veloce e con più funzioni disponibili.

realme GT 7 Pro fa ottime foto e bellissimi video con le tre fotocamere posteriori, tra le quali spicca quella zoom 3X che è utilissima anche per i ritratti in primo piano o mezzo busto. Non sfigura nemmeno con i selfie, grazie ad una fotocamera frontale che lavora bene anche se la luce non è ottima.

Davvero utile la possibilità di scattare Live Photo, proprio come gli iPhone, e di fare foto con uno zoom totale di 120x. Ma la vera svolta di questo telefono in ambito fotografico è la modalità subacquea: realme GT 7 Pro è certificato IP69 e resiste talmente bene alle immersioni da essere in grado di scattare foto quando è completamente sott’acqua.

L’ultimo top di gamma di realme, poi, oltre a vincere nello scatto fa un figurone anche nella maratona, grazie ad una batteria enorme (+40% rispetto al già citato iPhone 16 Pro Max) che ci permette di arrivare serenamente a fine giornata, anche stressando parecchio il telefono.

Serenità aumentata ulteriormente dalla ricarica ultrarapida: mezzo pieno in 13 minuti, il 100% in 37 minuti. In pratica basta metterlo in carica mentre ci facciamo la doccia per avere altra mezza giornata di autonomia.

realme GT 7 Pro: il genio dell’AI

L’intelligenza artificiale generativa mette oggi a disposizione di chi la può usare un pacchetto di funzioni davvero interessanti e utili, non in teoria, ma nella vita quotidiana. realme GT 7 Pro è nato proprio per questo.

La funzione AI Snap, ad esempio, permette di fare foto perfettamente a fuoco anche a soggetti in rapido movimento. Ai Sketch to Image, invece, trasforma uno schizzo a mano libera in un’immagine generata dall’AI. Le funzioni Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity, poi, si occupano di eliminare l’effetto mosso e aumentare il dettaglio nelle foto con zoom molto spinto.

Non manca, poi, la gomma magica che permette di eliminare parti di una foto prima di pubblicarla su Instagram o di salvarla in galleria.

Poi sono in arrivo tutte le funzioni AI di Google, disponibili solo sui migliori e più recenti telefoni Android, come Cerchia e Cerca che permette all’utente di cerchiare col dito un’area della foto e cercare il suo contenuto (ottimo per scoprire prodotti e personaggi).

realme GT 7 Pro: la promo lancio

realme GT 7 Pro è già in vendita in Italia, sia online che nelle grandi catene di elettronica. Il prezzo della versione da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, comprensivo del caricabatterie (disponibile solo su Amazon), è di 999,99 euro, ma fino al 10 dicembre c’è la promozione a 799,99 euro.

Il prezzo della versione con 512 GB di spazio di archiviazione, invece, è di 1.099,99 euro, ma fino al 17 dicembre scende a 999,99 euro.

