Primo compleanno da Premier per Giorgia Meloni: 46 anni in famiglia (con un augurio a se stessa)

Fonte: IPA Giorgia Meloni da Papa Francesco: look casual e protocollo rigido (con la piccola Ginevra)

Un compleanno davvero d’eccezione per Giorgia Meloni, che spegne 46 candeline, per la prima volta nelle vesti di Premier. Una giornata in famiglia, circondata dagli affetti più cari, partendo dal compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. La Presidente del Consiglio, che in queste ore ha ricevuto gli auguri da sostenitori e cariche politiche, ha scritto un lungo messaggio di ringraziamenti sui social, che chiosa con un importante augurio per se stessa e la sua carriera politica.

Il primo compleanno da Premier per Giorgia Meloni

Classe 1977, compie oggi 46 anni Giorgia Meloni, che ha deciso di trascorrere la giornata in famiglia. Infatti, oltre al suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno, e la figlia Ginevra, di sei anni, ci sono la sorella maggiore, Arianna, con il marito, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, le due figlie della coppia, Rachele e Vittoria, e l’adorata mamma Anna Paratore.

Una giornata lontana dagli impegni politici, il primo compleanno da Premier, anche se Giorgia ha preferito la casa di Mostacciano, a pochi chilometri da Roma, a Palazzo Chigi. La leader di Fratelli d’Italia, in carica dal 22 ottobre scorso, ha ricevuto gli auguri di compleanno da sostenitori e oppositori politici.

Una domenica ricca di festeggiamenti, con un occhio sempre attento alle questioni nazionali, ma ricca di momenti di puro relax. I primi a farle le auguri, secondo quanto riportato da Ansa, sono stati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, già intorno alla mezzanotte scorsa.

Nata a Roma il 15 gennaio 1977, Giorgia Meloni è stata cresciuta dalla madre Anna, dopo l’abbandono del padre, Francesco, quando lei aveva solo un anno. Si è avvicinata alla politica sin dai 15 anni, quando ha aderito al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano.

Come sempre, prima del pranzo, la Meloni ha voluto rispettare la tradizione della messa domenicale in parrocchia, anche se, i più curiosi, speravano in un selfie di famiglia, come avvenuto in passato.

L’augurio della Meloni: “Spero di essere sempre coraggiosa”

Infatti, questa volta, Giorgia Meloni ha scelto uno scatto più istituzionale per il post del giorno del suo compleanno: niente foto con i familiari, ma un lungo grazie e un po’ di auguri a se stessa e alla sua avventura politica al Governo.

“Grazie a tutti per i messaggi di auguri” ha esordito la Premier su Instagram. “46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c’è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido.”

La Meloni ha deciso di concentrarsi sui suoi obiettivi, politici e etici, con nuove promesse, anche rivolte a Giorgia oltre che a chi l’ha votata: “Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi.”