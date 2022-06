Chi è Luisana Lopilato, la moglie del cantante Michael Bublè

Fonte: Getty Images Michael Bublè e Luisana Lopilato

Attrice, modella e cantante, l’argentina Luisana Lopilato ha una carriera alle spalle che l’ha resa una vera e propria star nel suo paese d’origine. L’artista però è anche nota per essere la moglie del cantante Michael Bublè, che gli ha rubato il cuore nel 2009.

Chi è Luisana Lopilato, vita e carriera dell’artista

Classe 1987, Luisana Lopilato è una vera e propria star in Argentina, il suo paese d’origine. L’attrice ha debuttato nella serie 100% vida, per poi recitare in Mi familia es un dibujo nel 1995; la sua carriera però non si è fermata alla recitazione, lavorando anche come modella per diversi spot pubblicitari. Negli anni ha lavorato anche per Coca Cola, Axe, Gottex e Gillette, per la marca di lingerie Marcela Koury e per i prodotti L’Oréal Elvive.

La popolarità per Luisana è arrivata qualche anno dopo, quando ha interpretato il ruolo di Luisana Mazza nella telenovela di grande successo Chiquititas, vestendo i suoi panni anche nei sequel e negli spin-off della serie. Ha recitato con Camila Bordonaba, Felipe Colombo e Benjamín Rojas, e con loro ha formato il gruppo musicale Erreway, che si è sciolto nel 2004.

Nonostante la passione per la musica, la sua carriera si è concentrata principalmente sulla recitazione: ha continuato a interpretare ruoli per famose telenovela come Los secretos de papá e Los pensionados; e con Casados con Hijos ha ottenuto la candidatura per il Premio Martín Fierro come migliore attrice non protagonista.

Tra i suoi ruoli più recenti ricordiamo quello nella miniserie contro la violenza sulle donne, Maltratadas. Nel 2013 ha condotto le due serate dedicate al cinema argentino in Brasile e nel 2014 ha recitato nella serie televisiva italiana Una buona stagione, trasmessa in prima serata su Rai 1.

Luisana Lopilato, l’amore con Michael Bublè

L’amore tra Luisana Lopilato e Michael Bublè è sbocciato nel lontano 2009: i due si sarebbero incontrati per la prima volta sul set del video di Haven’t Met You Yet, uno dei successi del cantante. Dopo l’incontro davanti alle telecamere all’insegna della musica, si sono fidanzati ufficialmente per non lasciarsi più. Due anni dopo, nel marzo del 2011, sono convolati a nozze in Argentina.

Col tempo la loro famiglia si è allargata: il 27 agosto 2013 Luisana ha dato alla luce Noah, il loro primogenito, seguito da Elias, nato il 22 gennaio del 2016. Proprio mentre gioivano per l’arrivo del loro secondo figlio, la coppia ha dovuto affrontare una prova devastante: nel 2016 a Noah, che allora aveva soltanto tre anni, fu stato diagnosticato un cancro al fegato. Per dedicarsi a lui il cantante e l’attrice avevano annullato tutti i loro impegni, e dopo mesi di cure era arrivata la notizia più bella: il figlio era guarito.

“È come se fossimo stati all’inferno“, aveva ammesso l’artista. Insieme Michael e Luisana sono riusciti a superare la prova più difficile, anche se ne sono usciti cambiati. “Quando hai sofferto davvero, impari a vivere una vita più profonda e più piena”. Nel 2018 i due sono diventati genitori di Vida per la terza volta. “Non pensavo che avere un altro figlio potesse essere tanto importante. C’era così tanta felicità, un grande senso di sollievo. Io e Luisana è come se ci fossimo innamorati di nuovo, e vogliamo allargare ancora la nostra famiglia”.

Detto, fatto: a febbraio del 2022, la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro quarto figlio. L’attrice è apparsa nel videoclip del nuovo singolo di Michael Bublè intitolato I’ll never not love you con un bel pancione in vista, dando così la bella notizia a tutti i fan.