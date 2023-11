Fonte: Australian Reptile Park/INSTARimages / IPA Il koala Albert affidato alle cure di Hayley Shute

Pesava solamente 200 grammi alla nascita, ma ora sta crescendo forte e sano grazie alle amorevoli cura della sua mamma adottiva. Stiamo parlando di Albert, un piccolo koala nato presso l’Australian Reptile Park, e della donna che se ne sta prendendo cura.

Si tratta di Hayley Shute, Life Sciences Manager presso l’Australian Reptile Park e nota anche come “la donna che sussurra ai koala”. È lei ad accudirlo 24 ore su 24, allattandolo e tenendolo sempre al suo fianco, dividendosi tra il lavoro, la sua famiglia e questo cucciolo che, in maniera graduale, sarà introdotto nuovamente nel parco e poi riavvicinato alla sua mamma Elsa.

La storia di Albert, il piccolo koala adottato da una donna australiana

Quando è stato salvato pesava pochissimo: solamente 200 grammi, ma ora è già arrivato al chilogrammo. Albert, questo il suo nome, è il piccolo koala salvato presso l’Australian Reptile Park e di cui si prende cura Hayley Shute, Life Sciences Manager nel parco.

Tutto è accaduto quando il team della struttura si è accorto che la madre di Albert, il koala Elsa, non stava bene mentre trasportava il cucciolo. A quel punto i due sono stati separati per fare in modo che entrambi avessero possibilità di sopravvivenza. E le cose sono andate esattamente così.

A parlare delle condizioni di Albert è stata la sua mamma adottiva, che viene chiamata anche la donna che sussurra ai koala.

Come riporta un articolo su Yahoo Sports la Life Sciences Manager del parco ha detto:” Ne vale davvero la pena perché Albert sta diventando sempre più forte. Nei tre mesi in cui mi sono presa cura di lui, ha guadagnato una buona quantità di peso, ha iniziato a mangiare foglie di eucalipto e ora sta persino imparando come arrampicarsi sugli alberi”.

Il piccolo cucciolo resterà ancora per qualche mese insieme ad Hayley Shute, successivamente verrà reintrodotto tra gli altri koala presenti nel parco e, quando sarà il momento giusto, potrà riunirsi anche con la madre.

Cosa significa prendersi cura di un cucciolo di koala

A raccontare cosa significa prendersi cura di un cucciolo di koala è stata la sua mamma adottiva Hayley Shute. Lo ha fatto tramite un dolcissimo video pubblicato sui canali social dell’Australian Reptile Park in cui la si vede durante l’arco della giornata e mentre le figlie la aiutano nel coccolare e nutrire Albert.

L’assistenza è 24 ore su 24 e il cucciolo viene nutrito con biberon di latte artificiale, proprio con le medesime esigenze che potrebbe avere un bebè umano.

Hayley Shute, la donna che sussurra ai koala, ha spiegato – come si legge su Yahoo Sports: “La mia vita non è mai stata così impegnata. Albert mi accompagna ovunque io vada, anche a fare la spesa e al lavoro. Subito dopo il lavoro, torno a casa dalla mia bellissima famiglia, preparo la cena, aiuto i bambini con i loro compiti, poi preparo i biberon e dò da mangiare ad Albert”. Tanti impegni, ma sicuramente anche tanta soddisfazione nel vedere che l’amore e la cura stanno dando i loro frutti.

“È sicuramente come avere di nuovo un bambino appena nato. Per fortuna, questa volta ho qualche mano in più che mi aiuta: i bambini adorano avere un koala in casa”. E dalle immagini che scorrono nel video si nota con quanto affetto e dedizione viene trattato Albert, il piccolo koala.