Bimbo di 11 anni salva la mamma dalla violenza: “Aiutatemi, papà la sta picchiando”

Fonte: iStock Bambino di 11 anni salva madre dalla violenza del padre

È successo ancora e nel peggiore dei modi, una donna ha subito una violenza brutale e infima da chi gli aveva promesso di amarla e di proteggerla per l’eternità: il suo compagno, il padre di suo figlio. Questa volta, e per fortuna, la tragedia è stata evitata grazie a un salvatore di 11 anni.

Proprio come era successo lo scorso novembre a Reggio Calabria, quando tre sorelle avevano appeso un cartello di aiuto fuori al balcone per salvare la madre dalla violenza del padre, anche in questo caso a intervenire prontamente, e a salvare la donna, è stato un bambino: il figlio della coppia.

Ancora: bambino di 11 anni chiama il 112 per salvare la madre dalla violenza del padre

È successo ad Ancona, l’ennesimo caso di violenza contro una donna. Una tragedia, quasi annunciata, che però è stata evitata grazie al gesto di un salvatore: un piccolo angelo di soli 11 anni che si è ritrovato ad assistere a un altro episodio violento. Non era la prima volta, infatti, che suo papà picchiava la mamma.

Ancora una volta, come nelle peggiori storie dell’orrore che nessuno vorrebbe mai ascoltare, la violenza si è consumata in casa. Proprio tra quelle pareti domestiche dovrebbero accogliere e proteggere le persone, e non annientarle. Ma le favole ci insegnano che i mostri agiscono sempre in maniera subdola, e lo fanno soprattutto quando sono insospettabili.

Così ha agito anche lui, un uomo italiano di 50 anni che ha aggredito la sua compagna mercoledì 20 dicembre. Lo ha fatto quando, dopo essere rientrato dal lavoro, ha innestato l’ennesima lite, quella che è sfociata nella violenza ai danni della sua compagna, una donna di origine rumena, nonché madre di suo figlio.

La coppia, che vive insieme al loro unico figlio nel quartiere Piano San Lazzaro, era in crisi da mesi. La donna aveva già denunciato il cinquantenne la scorsa estate per maltrattamenti, e proprio nella giornata del 20 dicembre l’uomo aveva ricevuto la notifica da parte della polizia giudiziaria che aveva aperto un indagine.

Il nervosismo di quella notizia ha portato l’uomo ha reagire nell’unico modo che conosceva, quello di perpetuare la violenza contro la sua compagna, contro la madre di suo figlio. È stato proprio in quel momento che il bambino, di soli 11 anni, ha capito che era il momento di fare qualcosa per porre fine a quell’incubo. Così ha chiamato le forze dell’ordine e ha salvato sua madre.

“Venite, per favore, papà sta picchiando mamma”

Trovandosi davanti all’ennesimo episodio di violenza domestica, il bambino ha deciso di intervenire. Ha afferrato il telefono e ha composto velocemente il numero unico di emergenza per chiedere aiuto, per salvare sua madre. “Venite per favore, papà sta picchiando mamma”, ha detto dall’altra parte della cornetta fornendo poi i suoi dati e l’indirizzo.

I carabinieri della stazione di Ancona Principale si sono messi subito in movimento per raggiungere l’abitazione. L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamento domestico, a suo carico c’era già una denuncia fatta dalla sua compagna mesi prima. Attualmente l’uomo si trova all’interno del carcere di Montacuto.