Fonte: Getty Images Segreti delle star: eccone 5 da rubare alle vostre icone di stile

Lo stile è unico, è inimitabile e personalissimo, questo è un fatto. Pensare quindi di copiare pari pari il look di una celebrity è un po’ un non senso (a meno che non si voglia realizzare un costume per una serata speciale – nota: Halloween è alle porte!). Quello che si può fare però, soprattutto se di una celeb ammiriamo la personalità, oltre che il look, è identificare i dettagli che le rendono uniche e personalizzarli a modo nostro, facendoli diventare una parte integrante del nostro stile.

Ecco qui 5 celebs, tutte diventate delle icone moderne di stile, ciascuna a suo modo, da cui poter attingere qualche spunto per rendere anche il nostro look più personale e, in definitiva, unico!

La coda alta di Ariana Grande

Quando si pensa ad Ariana Grande, si pensa immediatamente al suo look diventato iconico, con la coda di cavallo alta sulla testa e i capelli tirati indietro, che lasciano vedere bene tutto il viso e la fronte ampia. Se avete un viso dai tratti regolari, potete prendere spunto da questa acconciatura, facilissima da replicare e molto d’effetto, perché trasversale: sta bene sia per andare a scuola che su un look da sera.

Le sopracciglia curatissime di Zendaya (e soprattutto il fatto che se ne freghi della sua dentatura imperfetta)

Zendaya definisce sempre molto bene con il make up le sue sopracciglia, in modo che le incornicino lo sguardo, diventando un elemento centrale. È una cosa che potete fare anche voi, aiutandovi con dei prodotti ad hoc. La cosa più iconica di Zendaya però è il fatto che abbia rinunciato ad allineare i denti: la sua dentatura “imperfetta” è un suo marchio di fabbrica, la telecamera ci si sofferma apposta. Insomma, ha reso un potenziale “difetto” un tratto distintivo. E questa è una cosa non solo da copiare, ma da far diventare un vero esempio da seguire!

Il make up neutro di Elle Fanning

Soprattutto se siete bionde naturali e avete colori molto soft, potete prendere spunto dal make up e dall’hairstyle di Elle Fanning. Testimonial di svariati marchi di abbigliamento di lusso, Elle ha sempre mantenuto il suo look molto naturale e assecondato i suoi colori, senza voler calcare la mano: quando si dice less is more.

Il focus sulle labbra di Taylor Swift

Se invece vi piace l’idea di un look più d’effetto, potete prendere. punto dal make up di un’icona della musica country pop, Taylor Swift, le cui labbra rosse (o comunque sempre ben definite) sono diventate un marchio di stile. Anche qui, scegliete la tonalità di rossetto sulla base della vostra carnagione e vi raccomando: se il rossetto sarà d’impatto, allora fate in modo che gli occhi siano più naturali.

Il look acqua e sapone di Chloë Grace Moretz

Il suo look acqua e sapone, comunque studiatissimo fin nei dettagli, è un ottimo esempio per chi cerca un look da tutti i giorni che però sia comunque elegante e curato. Un look non sopra le righe, che tutte potete adottare, adattando colori e intensità alla vostra carnagione e al contesto.