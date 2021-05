Scarpe sportive sostenibili: ecco qualche brand

editato in: da

Lo sapevate che anche le scarpe sportive possono essere etiche e sostenibili? Eh sì! E questo dipende dai materiali che vengono utilizzati, ma anche da dove e come viene realizzata la produzione. Ecco qualche brand da tenere presente per i vostri prossimi acquisti di sneakers e trainers!

Scarpe sportive sostenibili: perché questa selezione

Sapete che ormai mi occupo di sostenibilità da tempo: va da sé che non mi faccio prendere per il naso da azioni di greenwashing, ma che i brand che vi proporrò saranno pochi e selezionati su criteri non solo di sostenibilità ambientale, ma anche di eticità della produzione, cosa importantissima da guardare, soprattutto se volete fare delle scelte davvero consapevoli. Ecco quindi la mia selezione per voi.

Le scarpe di Marta

Marta è una ragazza di Roma, podologa, che ha realizzato una linea di calzature con pellami conciati in Italia o con tessuti naturali e gomme riciclate. Le sue scarpe sono comodissime e vestono benissimo il piede: per camminate lunghe e super sostenibili!

Veja

Veja è uno dei marchi più noti di sneakers sportive e la linea comprende sia sneakers da città che trainers più tecniche e sportive. La gamma copre uomo, donna e anche il bambino. Le Veja sono amatissime dalle celebs, soprattutto quelle che hanno a cuore l’ambiente.

ID Eight

I fondatori di ID Eight sono Giuliana, italiana e designer, e Dong Seon Lee, coreano, con alle spalle un’esperienza di una vita nel campo moda. Insieme hanno realizzato una linea di calzature sportive cruelty free coloratissime e super street style, da uomo e da donna.

Womsh

Brand italiano, è uno dei nomi più conosciuti di calzature ecologiche, etiche e sostenibili del panorama italiano. Hanno perfino un programma di recupero delle loro vecchie calzature, che poi riconvertono in gomma per pavimentare i parchi gioco. Quando si dice moda circolare!