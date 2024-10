L’abito fatto da 3650 unghie di Schiaparelli indossato da Mikey Madison. Tutti i segreti

Mikey Madison ha indossato un incredibile abito decorato con 3650 unghie alla premiere di Anora, un look che ha conquistato il red carpet di New York

Quando si parla di Schiaparelli, non ci si può aspettare niente di meno che un’esplosione di creatività e audacia. Lo dimostra l’incredibile abito indossato da Mikey Madison alla premiere di Anora a New York, un vero capolavoro realizzato da Daniel Roseberry per la collezione Schiaparelli primavera-estate 2024. Il vestito è stato un concentrato di moda e arte, decorato da ben 3650 unghie finte, che lo hanno trasformato in una delle creazioni più iconiche di questa stagione.

Schiaparelli e l’arte del dettaglio

Il marchio Schiaparelli, da sempre sinonimo di avanguardia e creatività, ha voluto giocare con l’idea della manicure in maniera completamente innovativa.

L’abito, indossato prima da Kendall Jenner durante la sfilata di Schiaparelli alla Paris Fashion Week, è stato progettato per essere una vera e propria opera d’arte, dove la bellezza delle unghie, spesso relegata a un ruolo secondario, ha invece conquistato il centro della scena.

Schiaparelli ha saputo rendere omaggio alla femminilità in un modo del tutto originale, con un abito che brilla grazie alle sue 3650 unghie rosse, tutte meticolosamente applicate una per una.

Per Mikey Madison, attrice emergente nota per il suo ruolo in Once Upon a Time in Hollywood e per la serie Better Things, indossare un abito del genere ha significato diventare un’icona di stile e audacia.

Madison ha calcato il tappeto rosso con eleganza, abbinando l’abito a scarpe firmate Jimmy Choo, dimostrando ancora una volta che Schiaparelli è sinonimo di unicità e raffinatezza. Il suo look ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, ponendo il marchio Schiaparelli al centro delle conversazioni di moda.

La magia dietro l’abito: dettagli unici

La creazione di Schiaparelli, che possiamo descrivere come un vero e proprio capolavoro sartoriale, è stata arricchita da dettagli che hanno reso l’abito un esempio di come la moda possa trasformarsi in arte.

Le unghie, di forma a mandorla e completamente ricoperte di lustrini, sono state cucite a mano su un tessuto che abbracciava il corpo con delicatezza e precisione. Questo abito è il risultato di ore di lavoro artigianale, dove ogni unghia è stata posizionata in modo strategico per garantire un effetto ottico straordinario.

Durante la sfilata di Schiaparelli alla Paris Fashion Week, dove Kendall Jenner ha debuttato lo stesso abito, il pubblico è rimasto incantato dal contrasto tra l’eccesso delle unghie e la raffinatezza delle scarpe in pelle nuda. Queste ultime, un altro dettaglio iconico della collezione, presentavano un effetto trompe l’oeil, che simulava dita dei piedi dipinte direttamente sulla scarpa.

Mikey Madison e l’abito da sogno: una combinazione vincente

Mikey Madison, con la sua performance in Anora e la sua crescente popolarità nel mondo del cinema, ha saputo valorizzare l’abito Schiaparelli come poche altre avrebbero potuto.

L’attrice, che ha parlato del suo ruolo come “uno dei più intensi e sfidanti” della sua carriera, ha raccontato quanto fosse importante per lei rendere giustizia alla sua interpretazione. Indossare un abito così audace ha sicuramente contribuito a rendere la serata ancora più memorabile, consolidando Madison come una delle nuove icone di stile di Hollywood.

Durante la sua intervista per la premiere, Mikey ha espresso la sua emozione non solo per il film, ma anche per l’opportunità di lavorare con il regista Sean Baker: “È stato un sogno poter collaborare con un regista come Sean. Sono così orgogliosa di Anora e sono felice che il pubblico stia apprezzando tanto il film”. Ha anche rivelato come indossare un abito firmato Schiaparelli sia stato un onore: “Questo abito rappresenta perfettamente il mio personaggio: forte, fuori dagli schemi, ma incredibilmente femminile”.