Fonte: Ufficio Stampa EMU Australia Gli stivaletti in pelle di montone e lana merino di EMU Australia

Liberi di camminare. È questo che promettono gli stivaletti di EMU Australia, realizzati con la cura per ogni dettaglio e con l’impiego di materiali naturali di qualità. Uno stile unico, che richiama subito le atmosfere delle coste da cui provengono la lana merino e la pelle di montone impiegate. L’obiettivo primario è la sostenibilità ma la versatilità è altrettanto evidente. Queste calzature si adattano perfettamente a ogni stile di abbigliamento, mantenendo saldi i loro intenti fondamentali: garantire comfort e tendenza. Ciò è reso possibile grazie a una linea di produzione innovativa che mantiene elevato il livello qualitativo di ogni singolo pezzo.

La sostenibilità è stata lo scopo del brand fin dall’inizio. Grande attenzione è stata infatti rivolta alla qualità dei materiali naturali, utilizzati per la realizzazione di tutte le calzature, che – a differenza delle fibre artificiali – sono rinnovabili e biodegradabili. Non solo: l’azienda si impegna perché i suoi prodotti durino nel tempo, in un’ottica completamente diversa rispetto al fast fashion. La lana merino australiana e la pelle di montone australiana sono infatti note per la loro eccezionale qualità e per la morbidezza che garantisce un comfort senza eguali.

Gli stivaletti più amati

Gli Stringer Micro sono stivaletti da donna realizzati in morbido montone australiano, di grande qualità e resistente all’acqua. La loro linea è classica ma iconica e sono disponibili in diversi colori, per adattarsi a ogni tipo di look, da quello più minimal agli abbinamenti più audaci realizzati per seguire la moda del momento.

Al modello classico si affianca una reinterpretazione in chiave contemporanea caratterizzata da una suola rialzata che rende il modello giovane. I Foy Flatform Micro sono realizzati in pelle di pecora double-face e resistente all’acqua. Sono perfetti per uno stile street, da indossare nelle occasioni più informali.

La linea più audace

Suola “Sharky” che ricorda i denti di uno squalo e un design moderno dal grande impatto estetico. Sembrano comodi? Lo sono davvero. E non solo: sono facili da abbinare perché disponibili in moltissimi colori. La suola di gomma garantisce inoltre una perfetta aderenza al suolo, un dettaglio non trascurabile in inverno, in presenza di pavimentazione scivolosa e gelata. La camminata diventa così sempre più sicura.

Comodità per la casa

Il relax in casa è una priorità importante e nessuno lo comprende meglio di EMU Australia, che presenta una raffinata collezione di pantofole ideali per un look casual. Queste pantofole sono incredibilmente morbide e confortevoli, progettate con cura per avvolgere il piede e mantenere una temperatura ottimale. Realizzate in pregiata pelle di pecora naturale, vantano anche una suola resistente che consente il loro utilizzo anche all’esterno.

Per i più piccoli

Gli stivaletti per bambini Wallaby Mini sono morbidi, funzionali e si indossano tutti i giorni. Sono in camoscio premium e foderati con una morbidissima lana merino, perfetti per le temperature invernali più rigide. I Little Creatures, invece, mantengono inalterata la qualità dei prodotti ma stimolano la fantasia e il divertimento dei bambini con colori e disegni speciali. Infine, i Baby Booties – senza suola – sono prodotti in pelle di pecora e cuoio e sono dedicati ai neonati.

La storia del brand

EMU Australia (scopri di più sul brand) è un’azienda con sede a Geelong, che sorge sulla costa dello Stato australiano di Victoria. Fondata nel 1994, è stata una dei primi produttori di stivali in pelle di montone. Ancora oggi, il suo obiettivo è quello di utilizzare materiali sostenibili e di qualità, in grado di resistere all’usura e al tempo. Le materie prime utilizzate sono naturali e biodegradabili, certificate Woolmark, e impiegate con attenzione per la realizzazione di una gamma di modelli vastissima per donna, bambino e in piccola parte anche per uomo.

