Mango: sostenibilità e tecnologia per la nuova capsule collection

editato in: da

Materiale riciclabile, niente sprechi e meno CO2 in atmosfera, ovvero l’incredibile rivoluzione green di Mango che continua il suo viaggio verso una moda sempre più sostenibile.

Per la stagione 2021, Mango lancia una capsule collection che non si limita ad usare materiali riciclabili, ma adotta anche una tecnologia non inquinante, la stampa in 3D.

E questa volta non si rivolge alla sola bigiotteria, come aveva già fatto nel 2020, ma realizza anche una borsa, dei sandali e un delizioso accessorio da collo.

Una collezione con un motivo ricorrente: piccole margherite colorate, quasi a ricordarci l’importanza della natura.

Una capsule delicata, con trasparenze che rendono versatili sia la borsa fiorita che il collo babydoll o la bigiotteria che è un inno alla bella stagione.

Tutto è realizzato in TPU – poliuretano termoplastico – stampato in 3D.

Il materiale è riciclabile, nella produzione non ci sono sprechi, si usa solo il quantitativo necessario, le tinture sono naturali, estratte da cipolla, curcuma, sandalo, indaco e spinaci.

Insomma un grande sforzo innovativo con un grande risultato estetico ed etico.

I capi della capsule, sono disponibili esclusivamente online.