Fonte: Unsplash Sostenibili anche durante le feste: ecco 5 idee di look!

Il Natale si avvicina: chi non ha voglia di mettere qualcosa di nuovo per festeggiare? Il rischio, in questo periodo, è quello di acquistare compulsivamente pur di indossare un capo nuovo di zecca. Eppure il modo per avere un look sostenibile c’è e basta davvero poco per realizzarne uno. Ecco 5 idee per voi.

5 idee di look sostenibili per Natale: acquista second hand

Invece di comprare l’abitino in lurex, lamé o paillettes nel circuito del fast fashion, perché non provare il second hand? I portali a cui poterti appoggiare sono tantissimi (Vinted per esempio è uno di questi, molto facile e intuitivo) e puoi selezionare perfino l’opzione “nuovo con cartellino”, per essere sicura di avere un prodotto mai usato. Ti togli lo sfizio di un abito elegante, senza immettere capi nuovi sul mercato!

5 idee di look sostenibili per Natale: illuminate il classico

“Classico” non vuol dire “triste” o “banale”. La cara vecchia gonna tartan, indossata con una Mary Jane argentata, un pullover e una camicia sarà perfetta per il pranzo di Natale in famiglia. A volte basta solo un tocco luminoso per dare una sferzata di energia e glitter anche al più semplice dei look!

5 idee di look sostenibili per Natale: chiedete in prestito

Altra cosa da considerare: avete mai provato a farvi prestare qualcosa? È il modo più semplice per rinnovare il vostro guardaroba, anche in vista delle feste. Prestito, ma anche scambio, sono un sistema facile per ottenere il look in più per l’occasione speciale, con un capo che magari, dopo l’uso, non indosserete più.

5 idee di look sostenibili per Natale: il noleggio

E se le feste sono in chiave molto elegante? In questo caso possono venire in vostro soccorso le piattaforme di noleggio abiti. Ne trovate davvero di mille tipi, da quelli dal taglio più business, a quelli elegentissimi, perfetti anche per Capodanno. Pagate il noleggio, fate il vostro figurone e poi rendete tutto: niente capi inutili nel guardaroba e vi siete portate a casa la serata ad un costo bassissimo! Ovviamente questo vale anche per accessori &co.: cerchielli, borsette, capi spalla… quelle cose che sapete in partenza che poi non userete più!

5 idee di look sostenibili per Natale: il riuso

Ho lasciato per ultimo questo suggerimento perché so che sembrerà il più scontato, ma non è così: ok, abbiamo voglia di indossare qualcosa di nuovo. Ok, se vogliamo è anche un po’ una tradizione. Ma: siamo proprio certe che sia indispensabile? Cosa c’è di male nel mettere una seconda volta un capo che amiamo e che abbiamo già indossato? Assolutamente nulla. Per il nostro pianeta, poi, sarebbe una grande conquista. Ricordate infatti che il capo più sostenibile è quello che non comprate! Quindi, se davvero volete festeggiare in modo amico dell’ambiente, evitate acquisti inutili e cercate di sfruttare, con fantasia, quello che già possedete!