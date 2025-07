In città come a Saint-Tropez con le ciabatte più glamour dell’estate che ti svoltano ogni look

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Look Saint Tropez

Esistono ciabatte che sono comode, ma al tempo stesso chic? Assolutamente sì! Si tratta delle Havanians Saint-Tropez che promettono di rendere glamour i tuoi look senza rinunciare alla comodità. Il bello di queste scarpe è che puoi indossarle al mare come in città, per un aperitivo a bordo piscina, ma anche per un incontro in ufficio. Basta abbinarle nel modo giusto e il gioco è fatto!

In più – ed è un dettaglio da non sottovalutare – le Havaianas Saint-Tropez hanno un prezzo super conveniente. Costano infatti appena 10 euro e sono disponibili in tantissimi colori, uno più bello dell’altro. Si tratta inoltre realizzate con materiali resistenti al calore, impermeabili e antiscivolo.

Offerta Havanians Saint-Tropez Ciabatte comode e chic

Il bello delle ciabatte Havaianas è che consentono di creare un look in stile Saint Tropez anche in città, trasformandoti in una diva d’altri tempi. D’altronde non è necessario essere in Costa Azzurra per sentirsi come Brigitte Bardot, basta sfruttare il potere di alcuni dettagli, prima di tutto le ciabatte che si ispirano a questo stile e che costano appena 10 euro.

Amazon

Che capi indossare per uno stile like Saint Tropez? Punta su abiti in pizzo corti, meglio se bianchi o in colori pastello. Largo spazio pure alle maglie classiche mariniere a righe, abbinate a pantaloni cropped, ampi o skinny. Un look da completare con le Havaianas Saint Tropez e una borsa di paglia.

Metti nell’armadio anche una gonna a vita alta, da abbinare ad un crop top, ma anche una gonna con balza o volant, meglio se in seta, e un abito svolazzante, leggerissimo.

Come abbinare la ciabatte

Ormai da tempo la moda ha sovvertito le regole, portando le ciabatte – e in particolare le infradito – anche in città, senza più relegarle al mare o alla piscina. Minimal, chic e intelligenti, le ciabatte sono le calzature ideali per creare tantissimo look, indossandole con stile, anche in città.

Non a caso sono tantissime le top model e celebrity paparazzate per le vie di Los Angeles o New York con indosso delle ciabatte. Il risultato è davvero cool ed è arrivato il momento di prendere ispirazione.

Ma come abbinare le ciabatte al meglio? Se hai una cena al mare o un incontro elegante in città, punta su infradito Havaianas scure abbinate ad un tailleur pantalone, da portare – se preferisci – aperto con un top bikini a vista.

Offerta Havanians Saint-Tropez Ciabatte comode e chic

Cerchi un look elegante e raffinato? Allora punta su bermuda sartoriali e top color block, ma anche su baggy shorts e bralette. Sogni una mise con un contrasto audace? Punta allora su un mini abito con cristalli e in tessuto leggero, da abbinare alle ciabatte del colore che preferisci. Il risultato è un sapiente gioco di contrasti che stupirà tutti.

D’altronde non è necessario indossare i tacchi per essere davvero glamour, a volte bastano solamente le ciabatte giuste per spezzare la formalità e ottenere un outfit chic, perfetto sia per il giorno che per la sera.

Vuoi restare aggiornata su tutti i must have, le offerte e i trend fashion? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda.