Copia il look delle star di Euphoria: ecco come fare

La serie TV Euphoria in poco tempo è diventata un vero cult e, al di là della trama coinvolgente e dal ritmo serratissimo, restano decisamente impressi i costumi delle protagoniste femminili. Oltre a Rue, interpretata da una eccezionale Zendaya, anche Jules, Kat, Lexi, Cassie e Maddy hanno look che riflettono alla perfezione il loro carattere e contribuiscono, a mio avviso, alla riuscita della serie.

Quando mi riferisco al look di tutti questi personaggi, non posso non menzionare, oltre all’outfit, anche i make up, tutti estremamente ricercati e iconici, al punto che la make up artist, Donni Davy, ha lanciato una linea di prodotti ispirati alla serie, chiamata Half Magic. Ma, trucco o no, possiamo ricreare anche noi questo genere di outfit a casa? Sì, ed è più facile di quello che pensate. Ecco come fare!

Euphoria, i look e outfit più belli e come replicarli: Rue (Zendaya)

Rue, interpretata da Zendaya, ha sempre look estremamente rilassati. Spesso i pantaloni hanno un taglio molto slim e vengono abbinati a felpe con il cappuccio dal taglio over (indimenticabile quella bordeaux, dall’enorme valore affettivo). Immancabili poi le Converse alla caviglia nere e anelli d’argento alle dita. Dove trovare capi del genere? Nei negozi second hand, ma nella sezione da uomo ;-) Il make up, a parte quello di alcuni episodi, è super naturale, se non assente, così come le acconciature, tutte spettinate ad arte.

Euphoria, i look e outfit più belli e come replicarli: Jules (Hunter Schafer)

Il personaggio di Jules si caratterizza per la scelta di colori sorbetto, i capelli a ciocche colorate e il make up con eyeliner coloratissimi o fluo. I suoi look sono perfetti in particolare per chi ha un fisico androgino e asciutto, con baricentro alto, perché mettono in risalto soprattutto le gambe: minigonne, maglie in rete con biancheria a vista, anfibi alti sui polpacci, zainetti glitter sono i dettagli che distinguono il suo look da quello delle amiche.

Euphoria, i look e outfit più belli e come replicarli: Cassie (Sydney Sweeney)

Cassie è la bomba sexy dalla bellezza fatale, la bionda che fa girare la testa: i suoi look sono perfetti anche per voi se avete seno importante, fianchi morbidi e vita sottile. Per replicarli, vi è sufficiente indossare top scollati e aderenti, minidress o pantaloni dal taglio fasciante. Fate attenzione però: il passo tra il cinematografico e il volgare… è molto breve!

Euphoria, i look e outfit più belli e come replicarli: Kat (Barbie Ferreira)

Il personaggio di Kat nel corso della serie subisce diverse trasformazioni che sono sottolineate dai cambiamenti del suo look. Il suo tratto distintivo? Quello di indossare sempre quello che le piace, senza curarsi del fatto che sia più o meno fasciante sul suo fisico curvy. Gioca moltissimo con il colore e, ovviamente con il make up: se amate il suo look, potete facilmente replicarlo con t-shirt stampate, cardigan corti e gonne anche longuette aderenti e in fantasia!

Euphoria, i look e outfit più belli e come replicarli: Lexi (Maude Apatow)

Lexi è l’intellettuale del gruppo e il suo outfit è forse il più facile da copiare: vi basta entrare in un negozio vintage e far rimettere a modello l’abito che vi piace di più! Non temete di indossare colletti e borsette anni Cinquanta e completate il look con rossetto rosso e capelli raccolti.