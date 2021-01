editato in: da

Il turbante è un accessorio che si è visto spesso negli ultimi tempi. Viene indossato con un vezzo di stile, come un dettaglio glam prima ancora che come un copricapo! Vediamo insieme qualche idea per portarlo in modo elegante e senza il rischio di assomigliare a Nonna Belarda!

Come indossare il turbante, idee di look: in lana

In lana è forse il modello più classico, quello più ad alto rischio effetto nonna. Come fare per evitarlo? Sdrammatizzatelo con colori forti e con tagli sbarazzini: abbinate un paio di shorts e di calze in fantasia, ad esempio. Per quanto riguarda i capelli, lasciateli morbidi e naturali: l’effetto sarà immediatamente più easy!

Come indossare il turbante, idee di look: gioiello

Anche qui la parola d’ordine è sdrammatizzare. Tra l’altro, per inciso, il turbante può nascere gioiello oppure potete essere voi a renderlo tale, con l’applicazione magari di una spilla vintage o perfino di un orecchino XXL fissato al centro o sul nodo. Il resto del look dovrà risultare il più casual possibile, quindi via libera a pantaloni e giacche destrutturate e tessuti casual. Evitate poi se possibile qualunque altro gioiello intorno al viso o al collo.

Come indossare il turbante, idee di look: in angora o mohair

Bello, morbidoso, peluccoso, fa subito inverno! Anche qui, cercate di decontestualizzarlo. Andranno bene i jeans e anche un paio di stivali con il tacco alto, se volete, a patto però che in generale il look risulti rilassato. Evitate quindi un make up troppo vistoso ad esempio o colori troppo forti. I torni pastello e neutri si addicono perfettamente alla morbidezza di questi materiali.

Come indossare il turbante, idee di look: in velluto

Molto invernale, molto versatile, adatto anche a chi, come me, non sopporta volentieri la lana sulla fronte. Dal momento che il velluto è un tessuto molto ricco e luminoso, darà molta luce al viso. In questo caso, preferitelo in colori forti piuttosto che in toni soft, e smorzatelo con un abbigliamento dalle sfumature più scure.