Christmas Jumper: ecco come indossarlo

Fonte: IPA Christmas Christmas Jumper

Il Christmas jumper è una di quelle tradizioni d’oltreoceano che si è prepotentemente imposta anche qui da noi. Di cosa si tratta? E, soprattutto: ci piace davvero? E come ce lo mettiamo? Ecco qualche idea (e riflessione) a tema!

Christmas jumper: cos’è

Il Christmas jumper è letteralmente il maglione di Natale della tradizione anglosassone, esportato anche nella nostra cultura grazie a film come Bridget Jones (l’espressione di Mark Darcy alias Colin Firth con il maglione con la renna è impagabile!) oppure Harry Potter. Vi ricordate il maglione con la R che la signora Weasley fa recapitare per Natale a Ron? Ecco, il Christmas Jumper è proprio quello! In genere è un oggetto fatto a mano, con cura e amore.

Nella versione più commerciale, si tratta di un maglione a tema natalizio, con renne, babbi Natale, fiocchi di neve e chi più ne ha più ne metta. Il tutto condito da colori squillanti, primo tra tutti il rosso natalizio. Influencers e vip in questo periodo fanno a gara a chi indossa il più particolare. Ora: che ce ne facciamo noi di un maglione di Natale, a parte metterlo durante le feste? Vediamo qualche idea.

Come indossare il Chistmas Jumper: attenzione a come lo scegliete

Se vuoi cercare di farlo durare qualche giorno in più rispetto al periodo delle feste comandate, cerca di evitare i soliti colori rosso, bianco e verde e opta per dei più neutri beige, blu, grigio, bordeaux. Anche i disegni seguiranno la stessa linea: evita renne e babbi Natale e preferisci fiocchi di neve o stelle, ad esempio.

Come indossare il Chistmas Jumper: occhio ai materiali

In questo periodo dell’anno, nel fast fashion si trovano scaffali straripanti di maglioncini in acrilico con la saga di renne&co.: ecco, se puoi, lascia perdere. Meglio un maglione in lana acquistato di seconda mano piuttosto che l’ennesimo maglioncino in fibra sintetica che avranno, esattamente identico, anche almeno altre cinque tue compagne di scuola… no?

Come indossare il Chistmas Jumper: semplifica il resto del look!

Questo genere di maglioncini va trattato come se avessi addosso un capo in fantasia: cerca quindi di non aggiungere troppo colore, ma di restare tono su tono con i suoi disegni e sfumature. Per portarlo anche a scuola, puoi indossare i tuoi jeans preferii, ma anche una gonna o un paio di pantaloni in velluto. Per renderlo più chic, mettici sotto una camicia bianca e fai spuntare fuori il colletto!

Christmas Jumper: la cosa più importante

È vero che è una moda, ma sai quanti di questi maglioncini finiscono in discarica dopo essere stati usati sì o no due giorni all’anno, soprattutto se sono in fibre sintetiche? Una valanga… e, dal momento che non sono riciclabili, sono destinati ad inquinare. Prima di comprarne uno che ti ammicca invitante da uno scaffale di un negozio alla moda, prova a pensarci un attimo: ti serve davvero? Lo userai anche l’anno prossimo? Lo puoi acquistare di seconda mano? Puoi fartelo prestare da un’amica? Possiamo cambiare il mondo anche con piccoli gesti di consapevolezza… anche se si tratta “solo” di un maglione!