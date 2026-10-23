Alice Pagani ci svela il capo che presto tutte indosseremo: il bolero è tornato di moda e ora si indossa con i jeans baggy.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alice Pagani con il bolero rosso alla Festa del Cinema di Roma: come copiare il look

Fra i tanti ritorni nella moda in questo autunno 2026 c’è anche la giacca bolero. Un capo che sembrava scomparso e che invece è tornato in auge, anche grazie alle celebrity che si sono lasciate conquistare da un capospalla versatile e chic. L’ultima in ordine di tempo a sfoggiarlo è stata Alice Pagani che alla Festa del Cinema di Roma 2026 ci ha regalato una vera e propria lezione di stile, mostrandoci come indossare il bolero.

L’attrice è approdata nella Capitale per presentare il film L’ora di tutti che segna il debutto di Stefania Rocca alla regia. Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Maria Corti e racconta in una rilettura storca il sacco di Otranto avvenuto nel 1480, collocato dalla regista in un tempo indefinito. Alice Pagani veste i panni della protagonista Idrusa, una donna fiera e tormentata, travolta dalla tragica violenza della storia.

Alice Pagani alla Festa del Cinema di Roma con il bolero rosso: il look da copiare

Alla Festa del Cinema di Roma, Alice Pagani ha scelto di sfoggiare un look molto particolare, svelandoci come indossare il bolero. Al photocall della conferenza stampa di presentazione della pellicola ha infatti indossato un bolero in lana, di un rosso acceso, con scollo a V e spalline, decorato da fiocchi neri dal sapore bon ton.

Abbinato al bolero rosso, Alice ha deciso di sfoggiare un paio di jeans baggy, con un lavaggio chiaro e a vita bassa. Il risultato? Un mix favoloso, anche grazie al contrasto fra il capospalla chic e il pantalone in stile grunge.

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Corta e aperta sul davanti, perfetta per creare look stratificati, la giacca bolero ha una storia piuttosto antica. Questo capospalla è infatti originario della Spagna ed è ispirato alla chaquetilla, un capo che viene indossato dai toreri spagnoli nell’arena. Nel 1849 entrò per la prima volta nel guardaroba femminile, diventando popolarissimo nei salotti di Parigi.

Negli anni Cinquanta tutte lo indossavano con gli abiti senza spalline, sino agli anni Duemila, quando divenne il pezzo giusto da abbinare a jeans e crop top. Per un po’ sembrava scomparso dai radar, sino alla sua ricomparsa nell’autunno del 2026.

Oggi il bolero, come ci svela Alice Pagani, è più vivo che mai e ha subito una importante evoluzioni, trasformandosi in un capo capace di ridefinire la silhouette e creare abbinamenti pazzeschi con gonne ampie, pantaloni baggy e abiti lunghi. Tutto sta nel saper giocare con le proporzioni.

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L’abbinamento migliore resta quello creato da Alice Pagani con un bolero a maglia, accostato ad un paio di jeans chiari in stile Y2K. L’ideale per creare un look da sfoggiare per tutto il giorno, dall’ufficio sino all’aperitivo. Cosa mettere sotto al bolero? Puoi seguire l’esempio dell’attrice alla Festa del Cinema di Roma, indossando semplicemente una bralette e lasciando la pelle nuda, in alternativa punta su un top corto, un crop top oppure una camicia aderente. In alternativa opta per una gonna a matita, super chic e facilissima da abbinare al bolero.

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