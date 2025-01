Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Irlanda

Fonte: 123RF Sposi in Irlanda

I matrimoni irlandesi sono intrisi di tradizioni suggestive e affascinanti. Ancora oggi, sebbene le coppie cerchino di regalare un tocco moderno e personale al proprio sì, continuano a rispettare gran parte delle usanze tramandate dalle generazioni precedenti, rendendo i fiori d’arancio i questo Paese tra i più particolari al mondo.

Connubio di atmosfere celtiche, location suggestive e una buona dose di superstizione, i matrimoni in Irlanda sono cerimonie tutte da scoprire. Curiosi di scoprire quali tradizioni caratterizzano le nozze in questo Paese? Ve le sveliamo in questa guida.

Tradizioni e superstizioni dei matrimoni irlandesi

L’Irlanda ha una lunga storia di emigrazione, e i matrimoni sono sempre stati un’occasione per riunire le famiglie da ogni parte del mondo. Le cerimonie nuziali rappresentano quindi un momento per festeggiare parenti ed amici a suon di canti e danze, con celebrazioni che possono protrarsi per molte ore. L’atmosfera è estremamente gioiosa ma non eccessivamente formale, con la dimensione sociale e festiva predominante rispetto a quella del rituale.

Per quanto riguarda invece le tradizioni matrimoniali irlandesi, queste ultime sono legate a superstizioni di lunga data. In particolare, si tratta di riti e simboli che le coppie continuano a tramandarsi di generazione in generazione, rendendo i fiori d’arancio un singolare connubio di sacro e profano. Ecco alcune tra le più popolari.

La statuetta del Bambino di Praga

Un simbolo tradizionale irlandese è la statuetta del Bambino di Praga. Scaramanticamente, questa effige viene posizionata fuori casa prima del matrimonio, per garantire bel tempo ai due sposi. Passeggiando in un villaggio irlandese alla vigilia di un sì, quindi, si potranno scorgere piccole statue fuori dalle porte di quasi tutte le abitazioni.

I simboli di buon auspicio

Non solo nei matrimoni irlandesi, ma anche in quelli che celebrano le culture di Scozia, Galles, Cornovaglia, Isola di Man e Bretagna, i motivi del nodo celtico sono inseriti in tutte le decorazioni nuziali. Questo simbolo, che ha origini antichissime, è caratterizzato da una serie di figure simil-geometriche intrecciate per rappresentare i vari stadi dell’esistenza. Dalla croce celtica al nodo del marinaio, passando per il nodo cara, ci sono una varietà di stili che si prestano bene per essere incisi su un anello nuziale o integrati nella wedding stationery del matrimonio.

Oltre ai nodi celtici, il ferro di cavallo è un altro simbolo spesso incorporato nei matrimoni a Dublino e dintorni. La sua popolarità arriva da un’antica leggenda, secondo la quale doveva essere regalato alla sposa come portafortuna. L’oggetto veniva quindi legato al bouquet della giovane e appeso subito in casa per garantire buona sorte e una vita lunga e felice.

L’handfasting

Una delle tradizioni matrimoniali irlandesi più conosciute è l‘handfasting, che è stato adottato anche da coppie provenienti da altre parte del mondo. Questa singolare usanza si svolge durante il rito nuziale legando le mani della coppia con una corda o un nastro, a simboleggiare la loro unione duratura.

L’anello Claddagh

Per quanto riguarda i gioielli matrimoniali irlandesi, gli anelli Claddagh sono particolarmente popolari. Questo gioiello, che prende il nome da un’area di Galway, nell’ovest dell’Irlanda, è caratterizzato da uno stemma centrale che raffigura un un cuore sormontato da una corona e sostenuto da due mani. Si tratta quindi di un simbolo di amicizia e fedeltà in amore, come quella tra i due partner prossimi al matrimonio.

Si dice comunemente che il modo in cui si indossa il Claddagh indichi se il proprio cuore è impegnato o no. Se lo si porta sulla mano sinistra con il cuore rivolto verso l’interno, si è sposati; se lo si porta sulla mano destra con il cuore rivolto verso l’esterno, il cuore è libero.

Gli abiti degli sposi

Gli sposi irlandesi sfoggiano outfit molto particolari e riconoscibili. Solitamente, lo sposo indossa un kilt con un tartan che rappresenta la contea o il distretto irlandese di provenienza, in contrasto con i tartan scozzesi, che si basano invece sull’origine del clan. A completare il look ci sono la giacca tradizionale Brian Boru, calzini al ginocchio, uno sporran (ovvero la piccola borsa da uomo allacciata alla cintura del kilt) e una camicia da smoking con papillon.

Le spose, come in molti altri matrimoni nel mondo, indossano un abito bianco impreziosito da un velo. Questo accessorio viene usato per motivi scaramantici, poiché ha il compito di allontanare le fate e gli spiriti maligni. Le future mogli irlandesi spesso includono nel proprio outfit anche una medaglia d’oro cucita nell’abito, meglio se con un tocco di blu, per indossare il “qualcosa di blu” prescritto dalla tradizione. Alcune, infine, integrano nel proprio outfit nuziale anche un fazzoletto con un quadrifoglio, ricamato come simbolo di buon auspicio e di omaggio alle proprie origini.

Le tradizioni del ricevimento nuziale

Dopo il rito, le famiglie e gli amici degli sposi irlandesi si riuniscono per un banchetto che può durare anche molte ore. Oltre al buon cibo, non mancheranno birra in quantità e diverse forme di intrattenimento per rallegrare gli ospiti fino a notte fonda. In particolare, per quanto riguarda l’accompagnamento musicale, è molto comune l’utilizzo delle Uilleann pipes, le tipiche cornamuse irlandesi. Rispetto a quelle scozzesi, questi strumenti si utilizzano da seduti e non richiedono di soffiare direttamente, poiché si suonano sotto il braccio. Le band chiamate a suonare durante il banchetto nuziale, inoltre, di solito propongono un repertorio di brani molto amati, tra cui The Siege of Ennis o The Walls of Limeric.

Impossibile pensare ad un matrimonio irlandese senza una parentesi dedicata ai balli tradizionali. Tra quelli immancabili c’è sicuramente la riverdance, una danza locale in cui, mentre le gambe si muovono velocemente, le braccia e il tronco restano ferme. Tra una portata e l’altra, infine, è lecito attendersi un gran numero di brindisi, vista anche la gran quantità di birra prevista. Ad iniziare saranno i membri della famiglia, seguiti da testimoni e amici degli sposi. Nonostante spesso facciano uso di formule tradizionali, tutte le parti coinvolte adorano personalizzare il proprio discorso con aneddoti ironici e divertenti, che funzionano come un vero e proprio omaggio ai due festeggiati e al loro amore.