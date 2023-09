Fonte: IStock Una coppia celebra il primo anniversario

Un primo traguardo che prelude al raggiungimento di molti altri: le nozze di carta rappresentano per i neosposi il primo anniversario di matrimonio, e meritano di essere celebrate a dovere. Se fino a qualche anno fa si festeggiavano ricorrenze a lungo termine, come i 25 o i 50 anni di nozze, oggi anche quelle più brevi, in una società in cui tutto ha una durata irrisoria e si investe pochissimo sui progetti di coppia, assumono un nuovo e significativo valore.

I primi 365 giorni trascorsi dal fatidico ‘sì’ meritano quindi di essere onorati, anche in modo più intimo e riservato qualora lo si preferisca. Siete alla ricerca di qualche idea per celebrare nel miglior modo possibile le vostre nozze di carta? Ecco qualche suggerimento per voi.

Cosa sono le nozze di carta

Con il termine nozze di carta si indica il primo anniversario di matrimonio tra due sposi. L’espressione fu coniata nel 1922 dalla scrittrice Emily Post: nel suo libro sul galateo “Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home” pensò infatti di associare ad ogni anniversario di nozze un preciso materiale, partendo da quello più delicato e fragile fino ad arrivare ai più resistenti. Simbolo di un’unione duratura e inscalfibile sono ad esempio il rubino e il diamante. La carta, invece, è il simbolo del primissimo anno trascorso insieme da due sposi: il loro sodalizio è ancora leggero e poco forgiato da stacoli e dure prove, ma allo stesso tempo rappresenta una novità tutta da scrivere. Le nozze di carta sono quindi un momento di grande tenerezza, il cui colore di riferimento è il rosa, che indica proprio un sentimento ancora agli albori ma non per questo non destinato a fiorire.

Come celebrare le nozze di carta

Secondo Emily Post non c’è miglior modo per celebrare le nozze di carta se non regalandosi un orologio: questo oggetto infatti sarebbe di buon auspicio per scandire i molti attimi da trascorrere ancora insieme. Se state per tagliare il fatidico traguardo del primo anno di matrimonio, quindi, pensate a fare un salto in gioielleria per trovare il perfetto accessorio per la vostra metà. Nulla vi impedisce, comunque, di festeggiare il primo anniversario in maniera alternativa, in base a gusti e preferenze della vostra dolce metà. Siete a corto di idee? Eccone qualcuna per voi.

Partire alla volta di un viaggio romantico

Tra le migliori alternative per festeggiare il primo anniversario di nozze c’è la possibilità di regalarsi una romantica fuga per due. Qualche giorno lontani dalla solita routine potrebbe essere molto utile per ricaricare le energie e coccolarsi a vicenda con nuove avventure.

La destinazione? Si può scegliere un luogo particolarmente caro agli sposi, oppure, se si hanno più giorni a disposizione, una meta esotica inesplorata da entrambi. Nulla vieta, inoltre, di replicare la luna di miele: potrebbe diventare una vera e propria tradizione da ripetere al raggiungimento dei traguardi di coppia più importanti.

Un anniversario all’insegna del relax

Nel primo anno di vita matrimoniale i livelli di stress e tensioni casalinghe sono ancora molto bassi, ma il lavoro e problemi di altra natura potrebbero avere un effetto negativo sul benessere psicofisico dei due sposini. Per ritagliarsi un po’ di sano relax, quindi, pensate ad un percorso all’insegna di spa e massaggi in compagnia della vostra dolce metà. Per unire l’utile al dilettevole.

Un’esperienza adrenalinica per il primo anno insieme

Siete una coppia che ama l’avventura ed è sempre alla ricerca di esperienze adrenaliniche? Valutate la possibilità di una sessione di sport estremi: che si tratti di bungee jumping, paracadutismo o drifting l’amore ad alta quota potrebbe regalare sorprese.

Se cercate esperienze particolari ma non necessariamente estreme, pensate invece ad una passeggiata a cavallo o, meteo permettendo, ad un bel giro in barca. Nostalgici e sognatori? Fate un tuffo nell’infanzia, e tornate a dormire in tenda dopo aver trascorso una serata ad ammirare le stelle. Non c’è modo più romantico per festeggiare.

Nozze di carta con effetto sorpresa

Se volete lasciare senza parole la vostra dolce metà, valutate la possibilità di organizzarle una sorpresa. Allestire un piccolo party a sua insaputa è uno di quei gesti che fanno la differenza in un rapporto, e che permettono di superare anche piccole incomprensioni. Le location possono essere molte, e tutte molto suggestive: un pic nic in un parco (possibilmente zero waste), un falò sulla spiaggia, o un semplice brindisi con vista sulla città. Sorprendere (e sorprendersi) ogni giorno con delle piccole attnzioni è una delle chiavi di un rapporto di successo.

Party di matrimonio (+1) con gli amici

Chi l’ha detto che l’anniversario debba necessariamente essere un affare di coppia? Una festa che si rispetti non si può definire tale senza un gruppo di invitati pronti a far baldoria: e allora via libera a musica, stuzzichini e drink per una serata all’insegna del divertimento in pista da ballo. D’altro canto uno dei segreti per una sana e duratura vita di coppia è quello di riuscire sempre a ritagliarsi del tempo per se stessi e per propri amici. Soprattutto quando ci sono traguardi importanti da festeggiare insieme.

Nuove (e simboliche) promesse

Un anno di matrimonio permette di scoprire molti lati della propria dolce metà, alcuni non necessariamente piacevoli ai fini della convivenza. Le promesse scambiate in chiesa ed in municipio possono essere attualizzate proprio alla luce di quanto emerso nella vita matrimoniale: divertitevi a stilarne di nuove con un pizzico di ironia, stringendo un patto di impegno reciproco che farà molto piacere all’altro. Il romanticismo e le dediche sono sempre ben accette, ma anche un pizzico di praticità, soprattutto quando c’è da collaborare in casa o ai fornelli, potrebbe decisamente far piacere al vostro partner.

Anniversario all’insegna dei ricordi

Sono passati solo 365 giorni dal fatidico ‘sì ‘, ed anche se alcuni ricordi sono ancora molto vividi rispolverarli insieme in un giorno così importante potrebbe essere una splendida idea. Pensate, ad esempio, ad un collage di scatti o a realizzare un montaggio video con i momenti più significativi delle vostre nozze e dei 12 mesi che ne sono seguiti per celebrare in grande stile (e con cleenex alla mano) un traguardo così significativo.