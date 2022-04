Guida verso un futuro migliore: arrivano i giocattoli CarbonNeutral

Come è possibile creare un mondo più luminoso e sostenibili? Iniziando dai giocattoli. Per questo motivo, da Mattel arrivano un nuovo Camion per il riciclo dei rifiuti Matchbox realizzato con plastica riciclata, veicoli elettrici realizzati con zinco riciclato e Tesla Roadster CarbonNeutral.

Mattel, Inc., una delle più importanti aziende di giocattoli al mondo, ha ampliato la sua offerta di prodotti sostenibili con il debutto di nuovi articoli nelle linee dei famosi marchi MEGA e Matchbox, con l’obiettivo di ottenere il 100% di materie plastiche riciclate, riciclabili o a base biologica in tutti i suoi prodotti e imballaggi entro il 2030.

La nuova linea MEGA BLOKS Green Town™

MEGA, leader mondiale nei giochi di costruzione per l’età prescolare, vuole contribuire a rendere il futuro più luminoso e sostenibile con MEGA BLOKS Green Town, la prima linea di giocattoli certificata CarbonNeutral. Per il Mese della Terra, quattro nuovi set di costruzioni MEGA BLOKS Green Town insegnano ai bambini da 1 anno in su un modo più ecologico di giocare in diversi modi:

Ogni playset, come Come la Casetta Eco Amici Bio e la Fattoria Eco Amici Bio,è realizzato con minimo il 56% di materiali vegetali e almeno 26% di bio-plastica circolare certificata con International Sustainability & Carbon Certification (ISCC*) (approccio di bilancio di massa).

Ogni prodotto è certificato CarbonNeutral da Natural Capital Partners, i massimi esperti di carbon neutrality e climate finance. Per ottenere la certificazione di prodotto CarbonNeutral®, MEGA ha acquistato compensazioni di carbonio (meno di 500 tonnellate di anidride carbonica equivalenti) dal progetto Darkwood Forests Conservation in Canada.

Gli imballaggi sono realizzati con carta o cartone certificati al 100% dal Forest Stewardship Council® (FSC), oltre che con inchiostri a base di soia e vernici a base d’acqua per migliorare la riciclabilità.

Ogni set è progettato per aiutare ad insegnare comportamenti sostenibili attraverso il gioco, come la raccolta differenziata, l’uso del trasporto elettrico, la protezione delle api mellifere e la scelta di fonti di energia rinnovabile. I set di costruzioni Green Town sono disponibili anche su it e hanno ottenuto l’etichetta Climate Pledge Friendly.

Matchbox “Guida verso un futuro migliore” e Matchbox Tesla Roadster

Nel 2021, Matchbox ha annunciato il progetto “Guida verso un futuro migliore”, la roadmap per produrre tutte le macchinine, i playset e gli imballaggi Matchbox con materiali plastici riciclati, riciclabili o a base biologica al 100% entro il 2030, in linea con l’obiettivo aziendale di Mattel.

Illustrando questi principi, arriva l’attesissimo Matchbox Tesla Roadster, il suo primo veicolo pressofuso realizzato con materiali riciclati al 99% e certificato Carbon Neutral.

Matchbox introduce molteplici prodotti progettati per avere un minore impatto sull’ambiente, incoraggiando anche modelli di gioco più ecologici, tra cui: