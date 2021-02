Kate Middleton è un incanto: il segreto della sua giacca smoking

editato in: da

Kate Middleton ricompare in video, presentandosi con un altro dei suoi rinomati blazer. Questa volta la Duchessa di Cambridge incanta con una giacca smoking, ultra chic.

Da quando la pandemia l’ha costretto a rinunciare a presenziare di persona a eventi e cerimonia, Kate ha cambiato decisamente stile in fatto di abbigliamento, adeguandosi perfettamente alla situazione attuale.

Come Letizia di Spagna, anche la Duchessa di Cambridge ha voluto costruire di sé un’immagine più semplice e sobria, modificando i suoi look senza per questo rinunciare all’eleganza. Abiti sofisticati ed elaborati sono stati sostituiti con tailleur pantalone, blazer e perfino maglioncini, dalle linee pulite e minimal. Le stampe floreali, i colori vivaci ma anche le tonalità pastello sono state al momento eliminate per tinte più neutre che spaziano dal blu al verde scuro, dal grigio al carta da zucchero. Al massimo Kate si è concessa un tocco di rosa o una giacca in tweed negli ultimi tempi.

Quasi sempre indossa capi riciclati. Un’abitudine che Kate aveva già preso in passato, ma che sta seguendo con scrupolo ora che la sua attività pubblica si svolge quasi interamente a casa. Lady Middleton si sta orientando verso brand dallo stile più moderno, per lasciare Alexander McQueen, Catherine Walker, Emilia Wickstead, Erdem ad altri tempi.

Come ha commentato l’esperta di moda, Bethan Holt, autrice del libro The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style, Kate ha deciso di presentarsi “come una di noi“. E la giacca che ha indossato per incontrare in video un gruppo di infermiere tirocinanti ne è la prova.

Lady Middleton ha optato per una giacca a smoking nera, sciancrata, con collo in raso, molto raffinata, che ha coordinato a un paio di pantaloni scuri e a una semplice t-shirt bianca dallo scollo rotondo per dare luminosità all’outfit. Anche i capelli, sempre più spesso lasciati sciolti, senza le sofisticate acconciature di un tempo, vogliono esprimere questa nuova immagine di Kate più fresca e più vicina alle persone.

Infatti, l’intervento della Duchessa era volto proprio a sostenere una precisa categoria di cittadini che si è trovata in prima linea a combattere contro il Covid. Kate accompagnata da William ha lanciato un messaggio di solidarietà ai giovani studenti che stanno facendo il tirocinio in ospedale per diventare infermieri in piena pandemia, commentando: “È stato un battesimo di fuoco”.

Dunque, per gli outfit formali e strutturati dovremo aspettare del tempo. Di certo, niente nell’abbigliamento di Kate è casuale. Quando sarà il momento, tornerà allo “stile di Palazzo” di cui ha dato prova anche negli anni passati e quando sarà, indosserà l’abito da Regina che le spetta, indossando cappotti e vestiti colorati, seguendo la lezione di Elisabetta. Ne è convinta la Holt: “Kate avrà decine di abiti monocolore nel guardaroba che tirerà fuori all’occasione giusta”. Ma oggi il suo stile si è allontanato da quello di Sua Maestà per dare spazio a look meno “regali” ma più “veri”.

