“Immaginazione. Devi credere in te stesso. E essere in grado di rialzarti, ogni volta che ti buttano per terra”. Così diceva Katalin Karikó in un’intervista rilasciata nel 2021 al Corriere della Sera rispondendo a chi le chiedeva cosa serve per diventare scienziati. Ora il suo nome, insieme a quello del collega Drew Weissman figura tra quelli che hanno fatto la storia. I due hanno infatti vinto il premio Nobel per la Medicina 2023. Una decisione che ha premiato il loro impegno che ha “portato all’approvazione di due vaccini Covid-19 basati su mRna di grande successo alla fine del 2020. I vaccini hanno salvato milioni di vite e prevenuto malattie gravi in molte altre persone”.

Come nelle edizioni degli scorsi anni la notizia, accolta da grandi celebrazioni, è stata data al Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. Ma cosa si nasconde dietro la vita di una donna, una scienziata, di origine ungherese che si è trasferita negli Stati Uniti per poter proseguire le proprie ricerche? Scopriamolo insieme.