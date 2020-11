Kamala Harris, 5 cose da sapere su di lei

editato in: da

Nata a Oakland il 20 ottobre 1964, Kamala Harris è una donna il cui nome è già nella storia. Si tratta infatti della prima afroamericana alla vicepresidenza degli Stati Uniti d’America. Scelta da Joe Biden per la sua corsa alla Casa Bianca, ha una storia a dir poco speciale.

La notte del 7 novembre 2020, Kamala è diventata la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti. “Sono la prima, ma non sarò l’ultima”, ha detto nel suo discorso di presentazione, pronunciato a Wilmington, North Carolina. Per l’occasione la Harris ha sfoggiato un completo bianco, scegliendo il colore simbolo delle suffragette che hanno lottato per il diritto al voto delle donne.

Considerata una donna determinata, ma nel contempo empatica, è senatrice in California e ha studiato Economia e Giurisprudenza. Presente su Instagram con un profilo attraverso il quale condivide soprattutto scatti legati alla sua attività politica, ha fatto parlare il mondo anche nel 2012 per via di un discorso molto accorato tenuto nel corso della convention democratica che segnò l’inizio del secondo mandato di Barack Obama. Ecco 5 altre cose da sapere su di lei.