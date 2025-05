Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Qual è la tua routine di benessere ideale?

Nella nostra quotidianità siamo alle prese con mille impegni, scadenze, problemi e imprevisti che minano il nostro equilibrio ma anche la nostra autostima. Il rimedio? Dedicarsi a una routine di pratiche benefiche che ci distaccano dai pensieri e dai grattacapi, consentendoci di sentirci meglio, più allegre e più forti.

Routine dinamica: muoversi

L’attività fisica è di grande aiuto per il benessere generale: è un boost per il corpo ma anche per la mente. Fare sport o andare in palestra non solo migliora la salute fisica, ma ha un impatto positivo su quella emotiva. Che si tratti di una sessione in palestra, di una camminata al parco, di una nuotata o di una lezione di danza, il movimento rilascia endorfine, ovvero i cosidetti “ormoni della felicità”.

L’esercizio regolare non solo rafforza il sistema cardiovascolare e tonifica i muscoli, ma riduce anche lo stress, migliora la qualità del sonno e aumenta i livelli di energia. Una routine dinamica dona vitalità e forza interiore, ma non tutte però la trovano piacevole: può essere vissuta come una forzatura che causa solo fatica e nervosismo. E allora, cambiamo routine.

Routine immaginativa: creare

Dedicare tempo ad attività creative è un modo efficace per esplorare il proprio mondo interiore e dare forma alle emozioni, permttendo a chiunque di esprimersi. Scrivere un diario o una storia, disegnare, suonare uno strumento, costruire oggetti, inventare ricette ma anche realizzare immagini e video fantastici con l’intelligenza artificiale sono attività che stimolano la mente, favoriscono la concentrazione e riducono l’ansia. Allo stesso modo, leggere un libro o visitare una mostra d’arte è un modo per nutrire la propria creatività.

La routine creativa ci permette di entrare in uno stato di “flow”, un senso di concentrazione e coinvolgimento che gratifica la mente e regala un piacevole senso di appagamento. Non tutte però hanno una spiccata attitudine per la creatività o la trovano divertente e adeguata. E allora, cambiamo routine.

Routine sociale: condividere

Stare con gli altri, vedere cosa fanno, scambiare opinioni, sentire il calore delle relazioni significative è fondamentale per il benessere emotivo di ognuno. Si dice che gli esseri umani siano animali sociali che hanno bisogno gli uni degli altri. Infatti, trascorrere del tempo con amici e familiari, sia di persona che attraverso i social media, trasmette un senso di appartenenza, supporto e comprensione. Condividere esperienze, battute e anche momenti difficili rafforza i legami e combatte la solitudine.

Una routine sociale attiva migliora l’umore, ci offre nuove prospettive e ci fa percepire l’importanza della connessione umana. “Insieme” è molto meglio che “da sole”. Non tutte però si sentono portate verso gli altri in senso così coinvolgente: va bene un occhiata sui social, ma poi preferiscono la discrezione.

E tu, sai qual è la pratica che ti fa stare bene, l’esperienza che ti regala benessere, insomma la “comfort zone” che ti assicura emozioni positive? Gioca con il test e scopri se ti favorisce maggiormente la routine dinamica, creativa o sociale.