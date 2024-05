Tendenze fitness 2024, da Hyrox a SuperJump per vivere di più e bruciare grassi

Fonte: 123RF RiminiWellness 2024

Il fitness si rinnova continuamente e punta su un’idea di benessere che non riguarda più esclusivamente l’aspetto fisico esteriore, ma anche equilibrio mentale e longevità, abbracciando un approccio completo che include alimentazione, riposo e mindfulness.

RiminiWellness 2024, quando e dove si svolge

Per scoprire le ultime tendenze in fatto di fitness, che guardano appunto al benessere totale, RiminiWellness è la kermesse ideale. Organizzata da Italian Exhibition Group, l’edizione 2024 si svolge dal 30 maggio al 2 giugno al polo fieristico di Rimini.

Nuove tendenze fitness e focus sulla longevità

Nel 2024 RiminiWellness si distingue anche per l’introduzione del tema della longevità, esplorato attraverso una varietà di programmi di allenamento e le ultime ricerche nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. Dunque, mette in luce con ancora più forza l’importanza di uno stile di vita attivo per mantenere una qualità della vita elevata, promuovendo la salute a lungo termine.

Ma come da tradizione, la kermesse di fitness più importante d’Italia si presenta come il luogo per conoscere i nuovi trend in fatto di attività sportiva e benessere. Sono infatti numerose le discipline innovative che vengono presentate in questa edizione, ma anche rivisitazione delle discipline più amate e seguite in Italia.

Fitness al femminile

Tra le novità più interessanti dedicate alle donne troviamo quella proposta da Curves che presenta un programma di allenamento circuito di 30 minuti progettato appositamente per le esigenze femminili, combinando esercizi di resistenza e cardio per bruciare calorie, tonificare i muscoli e migliorare la resistenza. Ogni sessione sarà guidata da un allenatore qualificato che offrirà supporto e motivazione personalizzata, creando un ambiente accogliente e solidale dove le donne possono lavorare per migliorare il loro benessere fisico e mentale.

Dedicato alle donne è anche Extreme Training®, il programma di allenamento ideato da Vida Macura Maglica, atleta e imprenditrice di fama internazionale. Questo innovativo programma richiede solo due sessioni di un’ora a settimana e include esercizi senza attrezzature, offrendo un approccio semplice ma estremamente efficace per migliorare la forma fisica e aumentare l’autostima. Con la sua comprovata capacità di trasformare la vita di oltre 30.000 donne in tutto il mondo, questa disciplina è destinata a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione.

Jill Cooper e The Softer Side of Superjump

Occhi puntati su “The Softer Side of Superjump” di Superjump, l’iconica disciplina ideata da Jill Cooper che celebra il suo 15° anniversario in fiera. Il nome di Jill Cooper è una garanzia. Lei è considerata la regina del fitness e moltissimi vip si sono affidati a lei, da Paola Barale a Maria De Filippi.

Questo nuovo approccio combina l’intensità degli allenamenti brucia grassi con l’influenza più olistica degli esercizi a corpo libero, come la ginnastica artistica, lo yoga e il pilates, per offrire un perfetto equilibrio tra cardio e conditioning. Ampio spazio si darà anche al mondo femminile.

HYROX, che cos’è

HYROX ha debuttato in Italia nel 2023 ed è considerato lo sport che ha rivoluzionato il mondo del fitness in un anno. Questa competizione unica, combina corsa e allenamenti funzionali in un format accessibile a tutti, offrendo un’opportunità per atleti di tutte le capacità di sfidarsi e superare i propri limiti. Ma le sorprese non finiscono qui.

Chi ama gli allenamenti intensi può dedicarsi al Metafit che promette risultati rapidi e tangibili, perché creato per bruciare i grassi modificando il metabolismo a riposo.

Zumba forever

A RiminiWellness 2024 non può mancare la Zumba, il programma di fitness che conta 15 milioni di appassionati in tutto il mondo, fondato da Beto Perez. Ospite d’eccezione venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22. Da provare anche Aqua Zumba, che unisce l’energia dei balli caraibici con l’efficacia dell’allenamento in acqua.

Attività per over 80

Fitness a tutte le età ma col giusto equilibrio. Ecco che discipline come il Big Ball and Small Ball Fitness for Senior dimostrano come l’attività fisica possa essere adattata alle esigenze e alle capacità di persone di età più avanzata e livelli di forma fisica, offrendo un’importante medicina anti-invecchiamento per mantenere l’equilibrio dei sistemi corporei e migliorare la qualità della vita.