Teresa De Santis, la prima donna direttrice di Rai1 premiata per eccellenza e innovazione

Fonte: Ansa Teresa De Santis

Teresa De Santis, ex direttrice di Rai1 e Presidente di RaiCom, è tra i vincitori alla sesta edizione del “Premio all’Eccellenza e all’Innovazione” (che si è svolto lo scorso venerdì 12 maggio a Roma presso il prestigioso Circolo Canottieri Aniene). L’evento è stato organizzato dal Rotaract Club Roma Polis assieme al Rotaract club Rieti.

Teresa De Santis e i vincitori del “Premio all’Eccellenza e all’Innovazione”

Scopo del premio, promosso da un gruppo di giovani e giunto alla sesta edizione, è premiare personalità che si sono distinte nei loro settori di appartenenza: giornalistico, televisivo, musicale, cinematografico, manageriale e culinario ecc. Personalità che sono d’esempio per tutti i giovani che si apprestano ad affrontare il difficile ingresso nel mondo del lavoro.

Fonte: Ufficio stampa

Nella rosa dei premiati per l’edizione 2023 Mauro Casciari, voce radiofonica italiana e ogni mattina volto di Viva Rai2! al fianco di Fiorello; Emanuela Tittocchia, conduttrice, cantante e attrice nota per fiction di successo come “Centovetrine” e “Non smettere di sognare” e, come detto, Teresa De Santis, Presidente di RaiCom e prima donna ad avere ricoperto la carica di Direttrice di Rai Uno dal 2018 al 2020. Classe 1955, la De Santis ha iniziato la sua carriera nel 1979 come speaker radiofonica a Rai Radio 3. Nel 2003 è stata insignita dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

E poi ancora Edo Ferragamo, giovane promessa della musica internazionale, e Alessandro Pipero, proprietario del ristorante stellato che porta il suo nome e volto di “Primo Appuntamento” su Real Time.

Il commento dei presidenti

“Siamo orgogliosi che questo evento, una volta di più, abbia ricevuto importanti apprezzamenti sia da parte dei premiati che dei partecipanti. – Dichiarano i Presidenti Rocca Ricci e Leonardi – Ma ancora di più siamo orgogliosi della finalità che ha avuto il Premio in questa edizione. La raccolta fondi realizzata in occasione della serata, infatti, andrà a sostegno del progetto “Guardarsi” grazie al quale al termine di questo anno saremo in grado di dotare il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Rieti di uno specchio ”funzionale per la terapia omonima da condurre sulle persone affette da disturbi alimentari”.

Alla serata, introdotta dai saluti dei presidenti dei club organizzatori Stefano Rocca Ricci (Rotaract Roma Polis) e Gaia Leonardi (Rotaract Rieti), hanno preso parte numerosi esponenti di club provenienti dal Lazio e dalla Sardegna. Presenti anche numerose autorità del Distretto Rotary e Rotaract 2080.

Un’edizione ricca di spunti di riflessione, storie e bei momenti. Un evento che ribadisce ancora una volta – aggiungono i Presidenti organizzatori – il rapporto di amicizia e fiducia instauratosi negli anni tra il Club romano e reatino. Tutti i premiati, nel corso della premiazione, si sono prestati a delle brevi interviste da parte di Michele Ferrauto, speaker e storica voce del Premio.