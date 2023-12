Fonte: IPA Tathiana Garbin

Una vita piena di battaglie fuori e dentro il campo da gioco, Tathiana Garbin è un talento dello sport italiano, che ha saputo regalare tante soddisfazioni agli appassionati del tennis e dei colori azzurri. La campionessa, infatti, dopo aver fatto segnare dei record giocando sul campo in prima persona, ha deciso di continuare a portare avanti il team italiano di tennis nel ruolo di capitana della squadra femminile, che ricopre ancora adesso. L’atleta, apprezzatissima dai colleghi, sta combattendo, però, la sua battaglia più difficile, fuori dal riquadro da gioco.

Chi è Tathiana Garbin: la carriera e i successi sul campo da gioco

Tathiana Garbin è una delle più apprezzate tenniste italiane degli ultimi tempi. L’atleta, infatti, è riuscita a battere per prima un record davvero importante. Nata il 30 giugno 1977, la sportiva ha coltivato, fin da piccola, la passione per uno sport davvero particolare: il tennis. Il legame con quest’attività atletica ha cambiato il corso della sua vita, regalandole tante soddisfazioni. Già nel 1993 Tathiana Garbin, all’età di soli sedici anni, ha conquistato il suo primo successo sportivo. L’atleta, infatti, è diventata campionessa italiana della categoria under 16.

Da lì in avanti, molte vittorie e sconfitte l’hanno portata fino a conquistare il titolo WTA negli anni 2000 a Budapest. Quest’importante traguardo viene raggiunto dalla sportiva anche nel doppio per ben dieci volte. Nel 2004 Tathiana Garbin ha infiammato i cuori degli appassionati di tennis italiani battendo al Roland Garros, per prima, la belga Justine Henin, la campionessa indiscussa di questo sport di quel periodo.

Tathiana Garbin è riuscita ad affermarsi tra le prime 25 posizioni della classifica del tennis mondiale e ha partecipato a ben due Olimpiadi, quella del 2000 e quella del 2004. Nel 2011, dopo una sconfitta agli Australia Open, la sportiva ha deciso di ritirarsi dalle competizioni sportive ma, la sua carriera nel mondo del tennis non è terminata cosi.

Tathiana Garbin, la malattia della tennista

Tathiana Garbin ha smesso di competere sui campi da tennis nel 2011 ma, in seguito, la campionessa ha continuato a militare nel mondo dello sport azzurro. L’atleta, infatti, ha cominciato una collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, entrando nello staff della squadra nazionale femminile. Nel 2016 Tathiana Garbin ha ottenuto il posto prestigioso che ricopre ancora adesso, quello di capitana del team azzurro. La sportiva, quindi, ha messo a disposizione delle giovani atlete italiane del tennis, tutto il suo talento, riuscendo nell’intento di dare nuova linfa alla squadra.

Della vita privata di Tathiana Garbin non si conosce molto, perché la tennista è molto riservata. È noto che l’atleta è molto innamorata della moglie Ylenia. Tathiana Garbin ha voluto raccontare la su attuale battaglia a tutti i suoi sostenitori. La sportiva, infatti, sta lottando contro il cancro con grande positività, come lei stessa ha raccontato a La Repubblica: “Quando mi hanno diagnosticato lo pseudomixoma peritonei, il tumore che origina dall’appendice, ero pronta: mentalmente e fisicamente. Sono tornata in campo per il match della vita, voglio essere d’esempio per le mie giocatrici. L’esempio è fondamentale”.

A causa della sua malattia, l’atleta ha dovuto subire due importanti interventi chirurgici ma il sostengo di tutti i tifosi e della squadra azzurra non le è mai mancato. Infatti, Jannik Sinner ha voluto mandarle un saluto dalla conferenza stampa successiva alla vittoria della Coppa Davis.