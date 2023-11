Sinner commuove, il messaggio per Tathiana Garbin malata: “Siamo tutti con lei”

Jannik Sinner ha fatto esultare tutta l’Italia con la partita al cardiopalma, da lui giocata, a chiusura della Coppa Davis, che ha visto trionfare l’Italia dopo ben 47 anni dall’ultima vittoria. Il campione del tennis è considerato un prodigio di questo sport, anche se i suoi esordi in campo sportivo sono stati sulle piste da sci e non con la racchetta in mano. Infatti, il fuoriclasse ha cominciato a sciare già a tre anni. Solo in seguito, si è appassionato al tennis, uno sport che non ha più lasciato e che gli sta dando delle soddisfazioni uniche.

Dopo l’ultima straordinaria vittoria, però, Jannik Sinner ha dimostrato di essere anche un campione del cuore. Infatti, l’atleta ha dedicato il trionfo a Tathiana Garbin, capitana della squadra femminile di tennis italiana. La sportiva sta combattendo con un brutto male e oggi dovrà essere nuovamente operata.

La speciale dedica di Jannik Sinner dopo la vittoria della Coppa Davis

Jannik Sinner è entrato nei cuori di tutti gli italiani grazie ai suoi importanti recenti successi sui campi di tennis mondiali. Il campione si è dovuto arrendere nel corso della finale della ATP Finals al talento di Novak Djokovic, battendo, però, altri nomi illustri del tennis mondiale. Alla fine della Coppa Davis, invece, ha dato la spallata definitiva all’Australia, ripotando il prestigioso titolo in Italia.

Dopo la fantastica vittoria, Jannik Sinner e il capitano della squadra italiana di tennis maschile, Filippo Volandri, si sono presentati alla conferenza stampa di rito con un messaggio davvero speciale. Parlando della vittoria, Jannik Sinner, infatti, ha voluto fare una commovente dedica: “Ci tengo, vogliamo dire che omani è un giorno importante per Tathiana, speriamo che questa vittoria le possa dare forza. Saremo tutti con lei. Qua si parla di vincere la Coppa Davis, sì, è bello, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos’altro. Dobbiamo sentirci molto fortunati di essere in questa posizione in cui siamo e saremo tutti con lei”.

Lo sportivo italiano ha inviato un messaggio di sostegno alla ct dell’Italtennis femminile, Tathiana Garbin, che domani verrà operata per una recidiva di un tumore. Il campione ha voluto sottolineare quanto, per lui, le persone e i rapporti interpersonali siano più importanti delle vittorie.

Tathiana Garbin, il messaggio di Filippo Volandri

La Coppa Davis è tornata in Italia grazie alla squadra azzurra di tennis maschile. A vincere l’ultima battaglia sul campo è stato Jannik Sinner, che poi ha voluto lanciare una dolce dedica a Tathiana Garbin, durante la conferenza stampa della vittoria.

Con lui, anche il capitano della squadra vincitrice, Filippo Volandri, che ha voluto inviare il suo personale saluto alla collega: “Jannik, come abituato a fare, gioca in anticipo. Mi sento anche io di dover dire due parole su Tati. Perché io e lei dividiamo gioie e dolori di questo ruolo meraviglioso. Ci siamo sempre scritti. Non ho mai visto così tanto tennis a casa come durante la Billie Jean King Cup. Ci sta seguendo ogni giorno, ci scriviamo praticamente ogni giorno. Quindi si, è un groppo in bocca al lupo a Tati”.