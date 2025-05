Occupa pochissimo spazio, pesa poco e ci permette di allenarci quando e come vogliamo: l'alleato per il nostro benessere è in sconto

Fonte: iStock Tapis roulant salvaspazio: la svolta per allenarti sempre

Spesso il non avere tempo è una delle ragioni per cui non ci prendiamo abbastanza cura di noi. E questo significa dover rinunciare all’attività sportiva, oppure anche a leggere un buon libro o regalarsi una coccola, come una bella maschera purificante.

Succede a tutte di essere talmente impegnate da dove dire di no a qualcosa. Ma ci sono soluzioni che ci permettono di fare più cose contemporaneamente, arte in cui siamo davvero delle maghe.

Uno di questi accessori, pronto a diventare il mai più senza della nostra routine quotidiana, è il tapis roulant salvaspazio: per fare sport a casa proprio come in palestra.

Anche nelle abitazioni piccole, il modello infatti promette di essere super compatto, occupare pochissimo posto e di essere facilmente adattabile alla nostra vita, consentendoci (se proprio non ne possiamo fare a meno) di allenarci anche mentre si lavora.

Di Urevo, ora il tapis roulant elettrico, salvaspazio e silenzioso è in offerta e lo possiamo avere a un prezzo molto più piccolo.

Il tapis roulant per allenarti a casa come e quando vuoi

Fare attività fisica, ormai lo sappiamo bene, è di fondamentale importanza e, a volte, basta una bella camminata veloce per sentirsi ed essere in forma.

Ecco che accessori utili diventano gli alleati perfetti da avere in casa: uno di questi è senza dubbio il tapis roulant di Urevo, compatibile con la app per personalizzare ogni allenamento, per impostare obiettivi e tenere sotto controllo i progressi. Inoltre, si possono condividere i risultati ottenuti, aspetto che rende l’allenamento a casa, coinvolgente e dinamico come quello in palestra.

Lo si può tenere a casa, ma anche in ufficio, ed è dotato di alcune caratteristiche super furbe che lo rendono davvero perfetto per tutti, ma è anche durevole e resistente.

Intanto è dotato di un nastro da corsa a cinque strati, la superficie è resistente all’usura e ha uno strato di riduzione del rumore; quindi, è silenzioso e non disturba la concentrazione se lo si usa mentre si sta lavorando, oppure mentre si guarda un film o una serie tv.

Le dimensioni sono super compatte: il tapis roulant è lungo 107 centimetri, largo 48 e ha un’altezza di soli 11 centimetri. Lo si può utilizzare anche mentre si lavora, basta inserirlo sotto una scrivania abbastanza alta da rendere confortevole l’uso del pc mentre si effettua la camminata. E, sempre parlando di numeri, è bene sapere che è anche facilissimo da trasportare dal momento che pesa solamente 16,6 chilogrammi; quindi, lo si può spostare dove si preferisce senza sforzo.

Il tapis roulant salva spazio amatissimo è questo

La svolta per trovare il tempo di allenarsi in ogni momento della giornata è questo tapis roulant che permette di essere riposto in ogni luogo (anche sotto il letto o il divano) e di essere trasportato facilmente. Le recensioni sono molto positive e sottolineano quanto questo strumento per il nostro benessere sia silenzioso. E, poi, si può usare per fare l’allenamento che si preferisce.

Insomma, una cosa è certa, acquistando il tapis roulant per casa e ufficio si risparmia tempo riuscendo e si rimane attivi anche mentre si fa altro. La superficie è stabile e sicura, con un design antiscivolo. Inoltre, supporta fino a 120 chilogrammi. Un alleato infallibile per il nostro benessere.

