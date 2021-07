Sky Brown, la skater alle Olimpiadi 2020 che è un modello di ispirazione

editato in: da

A soli tredici anni, Sky Brown è una stella dello skateboard: un concentrato di forza e di spontaneità, ma soprattutto un modello da seguire per le ragazze di oggi. Nata in Giappone, ha vissuto in California (ed è anche britannica): una cittadina del mondo, che non si pone confini mentali né limiti, soprattutto nello sport, che è il suo mondo. Tra le altre cose, è stata protagonista del documentario “Reaching the Sky” per Discovery+.

Non è solo un’atleta di talento, ma molto di più: alle Olimpiadi 2020 non sogna unicamente di vincere la medaglia. Spera che tutti – soprattutto altre ragazze come lei – possano appassionarsi allo skate. Dopotutto, lei aveva solo due anni quando ha visto nello skate un mezzo per sfogare la propria passione, un divertimento, ancor prima di una disciplina olimpionica. Non fu un’imposizione, ma una passione, un hobby: i più grandi amori nascono proprio così.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 vedranno una giovane protagonista: Sky Brown che, in un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair, ha svelato il suo desiderio di ispirare le altre ragazze ad avvicinarsi al mondo dello skateboard, ora che è ufficialmente un nuovo sport olimpico. Lei, però, ha ammesso che è stato il padre a darle il coraggio di salire sullo skate (e per lei costruì addirittura una piccola pista dietro la loro casa). Senza costrizioni o obblighi, Sky è cresciuta con una speranza: che lo skateboard non fosse più considerato come un semplice stile di vita.

Possiamo solo immaginare la sua gioia quando ha scoperto che lo Skateboarding è stato ufficialmente inserito come disciplina addizionale nel programma olimpionico. Una grande opportunità per lei: mettersi in gioco, sfidarsi con i più grandi skater al mondo e condividere il suo amore, divenendo un esempio vero di ispirazione per tante ragazze. Dopotutto, lei stessa ha confidato che vuole andare alle Olimpiadi con un ambizioso obiettivo: portare a casa una medaglia d’oro e diminuire il gender gap, che nello sport è quanto mai evidente.

Non c’è alcun segreto dietro il successo di Sky, solo duro lavoro e costante allenamento, oltre che un’incredibile forza di volontà. Ed è proprio quest’ultima che vuole comunicare: “Credete in voi stessi. Se credete in voi stessi, potete fare tutto. Cercate di fare del vostro meglio e divertitevi”. Ha invitato i suoi coetanei a essere coraggiosi, a non riporre i propri sogni nel cassetto. Che modello (e che forza) da seguire e per cui tifare alle Olimpiadi 2020!