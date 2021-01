San Valentino: i libri da regalare a chi ami

editato in: da

Regalare un libro significa donare un po’ di libertà: la possibilità di viaggiare con la fantasia, di vivere esperienze nuove, di conoscersi meglio, perché le storie sono specchi in cui misurare se stessi ed esempi da cui trarre insegnamento.

Per questo a San Valentino regalare un libro a chi si ama è una scelta fatta con il cuore. È un regalo prezioso, perché quando si sceglie una storia doniamo un po’ di noi stessi, ed è un regalo che indica attenzione verso l’altro e cura, perché scegliere il libro giusto è un po’ come trovare il profumo perfetto: bisogna conoscere bene il destinatario del regalo.

Ecco cinque libri da regalare a lei e a lui a San Valentino, da scegliere in base ai gusti.

Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina

Una storia intensa e struggente, ambientata in Giappone e che vede come cuore pulsante il giardino Bell Gardia che si estende su Kujira-yama, la Montagna della Balena. In questo luogo si trova una cabina con un telefono non collegato e qui arrivano ogni anno migliaia di persone per parlare con le persone che hanno perduto affidando al vento, e a quel telefono, le loro parole. Protagonista di questo romanzo è Yui 30 anni e un vuoto nel cuore, perché ha perso due persone per lei importantissime. In questo luogo conoscerà una persona che saprà piano piano restituirle un la scintilla dell’amore. Un romanzo perfetto per chi ama le atmosfere orientali e i libri ricchi di riflessioni. Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina è edito da Piemme.

Puoi acquistarlo su Amazon cliccando qui

L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón

L’ombra del vento può essere ormai considerato un grande classico, un libro che accompagna i lettori in una Barcellona ancora più affascinante e un romanzo perfetto per chi ama leggere. Nel 2020 Carlos Ruiz Zafón ci ha lasciato ma restano le sue storie, bellissime, e questa edizione illustrata del romanzo è da collezione e perfetta per chi è appassionato dei romanzi dell’autore.

L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón è pubblicato da Mondadori.

Puoi acquistarlo su Amazon cliccando qui.

Il morso della vipera di Alice Basso

Per chi non si è perso un’avventura di Vani Sarca, protagonista dei libri della serie precedente nata dalla penna di Alice Basso, anche Il morso della vipera è una storia in cui immergersi. Ambientata a Torino verso la metà degli anni Trenta, la protagonista è Anita, di professione dattilografa di una rivista che si ritrova a indagare alla scoperta della verità.

Il morso della vipera di Alice Basso è edito da Garzanti.

Puoi acquistarlo su Amazon cliccando qui.

Io sono l’abisso di Donato Carrisi

Donato Carrisi crea romanzi che sono veri e propri labirinti ricchi di colpi di scena, thriller che tengono il lettore avvinto alla storia sino all’ultima pagina. E così ha fatto anche nel suo ultimo romanzo Io sono l’abisso, in cui accompagna i lettori nei luoghi più oscuri della mente e dell’anima degli uomini. Una storia che può essere regalata soprattutto a chi piace il genere.

Io sono l’abisso di Donato Carrisi è edito da Longanesi.

Puoi acquistarlo su Amazon cliccando qui.

Il duca e io di Julia Quinn

Per rimanere a tema con lo show televisivo del momento, Bridgerton, si può regalare il primo libro della saga letteraria da cui la serie Netflix ha tratto ispirazione. Il duca e io di Julia Quinn è un romanzo romantico che porta i lettori nella Londra del 1813 a conoscere Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings e Daphne Bridgerton. Perfetto per chi ha amato la serie televisiva e attende il seguito, Netflix ha infatti annunciato la seconda stagione.

Il duca e io di Julia Quinn è pubblicato da Mondadori.

Puoi acquistarlo su Amazon cliccando qui.