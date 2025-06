Claudio Ranieri, chi è sua moglie Rosanna

Fonte: Getty Images Claudio Ranieri e sua moglie Rosanna Bitonti

Accanto a ogni grande uomo, c’è spesso una donna che preferisce stare lontana dai riflettori, ma che con discrezione tiene in equilibrio tutto il suo mondo. Claudio Ranieri, uno degli allenatori più amati del calcio italiano e internazionale, non fa eccezione. Se il campo è stato il palcoscenico della sua gloria, in moltissime occasioni, la sua vita privata ha sempre avuto una protagonista fondamentale. Si tratta di Rosa Bitonti, sua moglie, che lui chiama da sempre Rosanna. È però un muro di riservatezza, quello che ha elevato l’ex allenatore della Roma attorno alla sua famiglia. Eppure, proprio questo silenzio racconta una storia più forte di mille parole: quella di un amore solido, duraturo, che ha resistito agli alti e bassi di una carriera lunga e movimentata che si avvicina sempre di più verso la panchina della Nazionale di Calcio Italiana.

Chi è Rosa Bitonti, la moglie di Claudio Ranieri

Non è mai stata una donna da copertine. Non si è mai vista al centro di interviste o servizi fotografici, nonostante la fama del marito. E forse proprio questo la rende così interessante, soprattutto agli occhi di chi stima Claudio Ranieri come allenatore. Nata il 6 ottobre del 1954 a Catanzaro, Rosa Bitonti è qui che ha incontrati colui che sarebbe diventato suo marito. Di lei non si sa molto, perché entrambi tengono moltissimo alla privacy e a viversi la famiglia lontani dai riflettori.

Conosciutisi da giovanissimi, tra il 1976 e il 1982, quando Ranieri era ancora più un sogno che un nome nel calcio, sua moglie ha accompagnato passo dopo passo la sua ascesa, tra trasferte, cambi di città, successi e delusioni. La carriera di Rosa Bitonti si è sviluppata molto oltre il calcio. Imprenditrice, consulente medico, appassionata e insegnante d’arte, ha costruito la sua indipendenza passo dopo passo. Ed è rimasta accanto a lui anche nei momenti più critici, quando la panchina tremava, quando le critiche erano dure e anche quando le vittorie sembravano lontane. La loro unione è diventata un porto sicuro che gli ha permesso di mantenere il sangue freddo e l’umiltà che ancora oggi lo contraddistinguono.

Un matrimonio lontano dai riflettori

Claudio Ranieri ha sempre parlato poco della sua vita con Rosanna. Le rare volte in cui ha aperto uno spiraglio sulla loro quotidianità, ha parlato con tenerezza e rispetto. Si percepisce subito che il loro legame è qualcosa di profondo, nato e cresciuto nel tempo, senza clamori ma con radici forti. Il loro matrimonio è durato decenni, in un ambiente, quello sportivo, spesso segnato da instabilità emotive e relazioni fugaci. Insieme hanno una figlia, Claudia, che è stata sposata con il noto attore Alessandro Roja dal quale successivamente si è separata. La loro unica figlia li ha anche resi nonni di due nipoti, Dorotea e Orlando, ai quali sono molto legati.

Oltre a essere imprenditrice e consulente medico, Rosanna sarebbe inoltre un’ottima cuoca: “Il mio ristorante preferito? Quello di Rosanna. Mia moglie. Cucina divinamente”, aveva spiegato una volta l’allenatore, in una rara dichiarazione che riguardava sua moglie e che svelava una delle tante qualità della donna che ha scelto per la vita.