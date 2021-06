La Regina sotto accusa: l’inchiesta sul razzismo e la paura di Kate

editato in: da

Un’inchiesta sul razzismo a Corte, le accuse e la paura di Kate Middleton e William per la Regina. Dopo la scomoda intervista di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, la Royal Family è stata colpita da un nuovo scandalo.

A scatenare la bufera che si è abbattuta sulla famiglia reale è stata un’inchiesta del The Guardian. Il giornale ha infatti pubblicato alcuni documenti che mettono in imbarazzo Buckingham Palace. Si tratta di una documentazione risalente alla fine degli anni Sessanta che limitava il lavoro per gli immigrati. “I lavori impiegatizi non sono destinati a immigrati di colore o stranieri”, si legge.

In realtà gli immigrati potevano esser assunti, ma solo per svolgere delle mansioni secondarie. Non è ancora chiaro se con il tempo questa pratica sia stata abolita, secondo quanto scritto dal The Guardian però nel corso degli anni la Corte avrebbe di fatto aggirato numerose leggi contro le discriminazioni razziali. La Regina infatti avrebbe avuto la possibilità di non seguirle per 40 anni. Le persone che risiedono da meno di cinque anni nel Regno Unito infatti non possono ricoprire dei ruoli chiave nella gestione del Palazzo.

I documenti, come era prevedibile, hanno scatenato una vera e propria bufera. La reazione di Buckingham Palace non è tardata ad arrivare con un comunicato in cui il Palazzo ha respinto ogni accusa di razzismo. “Le accuse sulla base di un resoconto di seconda mano di conversazioni di oltre 50 anni fa non dovrebbero essere usate per trarre o dedurre conclusioni su fatti o azioni odierne – si legge nella nota -. La famiglia reale e il sovrano rispettano i requisiti dell’Equality Act in principio e in pratica”.

Di certo lo scandalo ha minato, ancora una volta, la serenità della Regina che nell’ultimo periodo è stata messa più volte a dura prova da Meghan Markle e Harry. Prima l’intervista a Oprah, poi le dichiarazioni del nipote sulla vita a Corte, hanno reso molto triste la Sovrana, che spera di poter riunire la famiglia. I più preoccupati per la situazione sarebbero Kate Middleton e William, in prima linea per sostenere The Queen e per proteggere la Royal Family, provata dalle ultime vicende.