Gli smartwatch oggi non sono solo strumenti per monitorare la salute o rispondere alle chiamate, ma veri e propri accessori di stile. Modelli come il nuovo Huawei Watch GT 5 riescono a combinare un design ricercato con funzionalità tecnologiche, diventando un complemento ideale sia per le amanti del fitness che per chi cerca un tocco di eleganza.

VOTO TOTALE 7.8 Huawei Watch GT 5: stile smart Il nuovo Huawei Watch GT 5 è uno smartwatch elegante, compatibile con iOS e Android, con monitoraggio avanzato della salute e tante funzioni per la produttività quotidiana. Perfetto per ogni occasione, combina funzionalità e design raffinato. Quando si parla di smartwatch, spesso si deve scegliere tra funzionalità avanzate e un design elegante, ma con Huawei Watch GT 5 non è necessario scendere a compromessi. Questo dispositivo ispirato agli orologi di lusso offre un connubio perfetto tra stile e tecnologia, con una gamma di funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e alla produttività. Ecco come le sue caratteristiche avanzate possono contribuire a migliorare la tua consapevolezza del benessere e a facilitare la gestione delle attività quotidiane.

PRO Design e leggerezza

Tastiera virtuale per rispondere ai messaggi

Monitoraggio della salute approfondito CONTRO Alcune funzionalità non sono disponibili per tutti gli smartphone

Può risultare meno comodo per attività sportive particolarmente intense

Design e stile VOTO: 9 Il nuovo Huawei Watch GT 5 non è solo uno smartwatch tecnologicamente avanzato, ma un accessorio di stile che non tralascia la funzionalità. Con un design ispirato agli orologi di lusso più iconici, il suo corpo sottile e leggero è ideale per chi cerca un accessorio raffinato adatto sia alle occasioni casual che formali. La ghiera e la corona, impreziosite da dettagli lavorati, aggiungono un tocco elegante al polso, mentre la scelta del cinturino consente di personalizzarlo o adattarlo a ogni look. Quella che stiamo provando è la versione da 41 mm (più adatta ad un polso femminile e, in generale, più fine) nel colore Blu Fluoroelastomero, molto fine ed elegante. Con uno spessore di soli 9,5 mm, un peso di appena 35 grammi, e il suo rivestimento resistente che lo protegge da graffi, acqua e corrosione, è adatto sulla carta anche all’attività fisica più “estrema”, anche se in quest’ultimo caso, per comodità, sceglieremmo dispositivi alternativi. Grazie alla sua somiglianza con un gioiello e agli 11 quadranti diversi tra cui scegliere, compreso un dolcissimo panda che ci aiuta a ritrovare calma e attenzione, consente di personalizzare il proprio stile ogni giorno.

Funzioni di monitoraggio della salute e attività fisica VOTO: 8 Oltre al suo design elegante, Huawei Watch GT 5 offre anche tecnologie avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui il nuovo sistema TruSense che permette un controllo più continuo e preciso dei parametri vitali, utilizzando sensori che riducono le interferenze e migliorano la qualità dei dati. Ad esempio, possiamo monitorare il nostro battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue e la respirazione 24 ore su 24, osservando un quadro completo del nostro stato. Con un semplice tocco, è possibile ottenere un’analisi in tempo reale della salute cardiaca, con un monitoraggio di qualità medica che può rilevare eventuali anomalie da sottoporre, ovviamente, al parere di un professionista. Watch GT 5 offre anche funzioni specifiche per la salute femminile, fornendo stime del ciclo mestruale, dell'ovulazione e dei periodi fertili, basate su dati fisiologici e un algoritmo di apprendimento profondo che ci aiutano a programmare la nostra quotidianità senza sorprese. Inoltre, se non trovate scomodo indossare il dispositivo anche di notte, il sistema di monitoraggio del sonno può aiutare a migliorarne la qualità, rilevando la respirazione durante il sonno profondo e offrendo suggerimenti per un riposo migliore. Per le amanti dello sport e dell’attività fisica, il dispositivo, oltre a 100 modalità di allenamento e un sistema di posizionamento satellitare avanzato per il movimento all’aperto, include nuove modalità di corsa e ciclismo che analizzano dati come l’equilibrio del tempo di contatto con il suolo e l’oscillazione verticale, suggerendo anche miglioramenti per la tecnica.

Notifiche e produttività VOTO: 7 Huawei Watch GT 5 non si limita al monitoraggio della salute, ma offre anche funzionalità pensate per incrementare la produttività e semplificare tante attività che svolgiamo ogni giorno dallo smartphone. Grazie al sistema operativo HarmonyOS 5, oltre a rispondere alle chiamate, è possibile anche rispondere ai messaggi direttamente dal polso utilizzando la tastiera virtuale integrata, compatibile con app di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger. Queste funzioni consentono di gestire rapidamente comunicazioni e altri impegni senza dover continuamente tirare fuori lo smartphone o senza averlo a portata di mano. Questo smartwatch introduce, infine, una nuova funzione interessante di screenshot che non avevamo ancora visto su dispositivi simili: premendo simultaneamente i pulsanti superiore e inferiore, puoi catturare un’immagine del display dell’orologio per salvarla automaticamente nella galleria del telefono, ad esempio per condividere i tuoi progressi di allenamento, i miglioramenti sportivi o qualsiasi altro momento importante direttamente dallo smartwatch.

Batteria e Applicazione VOTO: 7 Huawei Watch GT 5 è un dispositivo versatile e compatibile sia con iOS che con Android, con una batteria progettata per durare fino a 7 giorni con una singola carica: anche durante viaggi o periodi intensi di attività non dobbiamo ricordarci troppo spesso di ricaricarlo. Per una gestione completa delle sue funzionalità e per la personalizzazione più profonda delle impostazioni, l’orologio si integra con l’applicazione Huawei Health, disponibile su entrambi i sistemi operativi. Quest’app consente di monitorare in modo approfondito e vedere i trend di dati relativi alla salute e all’attività fisica, come battito cardiaco, qualità del sonno, livelli di ossigeno nel sangue e prestazioni sportive, personalizzando anche le notifiche e scegliendo tra numerosi quadranti, adattando così lo smartwatch al proprio stile e alle esigenze quotidiane.