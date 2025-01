Che si tratti di un'escursione in montagna, un'immersione subacquea o semplicemente una passeggiata in città, ecco perché questa videocamera potrebbe essere la compagna di avventure che non sapevi di desiderare.

Immagina di poter catturare ogni singolo istante delle tue avventure, non solo davanti a te, ma tutto intorno, in una qualità così cristallina da sembrare reale. L’action cam Insta360 X4 promette proprio questo: trasformare i tuoi momenti più emozionanti in esperienze visive a 360 gradi grazie alla potenza dell'8K e alla versatilità di due obiettivi.

Nella confezione troverai tutto l’essenziale per iniziare a utilizzare la tua Insta360 X4, ma due accessori importanti non sono inclusi: il celebre Selfie Stick Invisibile , che regala inquadrature spettacolari dall’alto simili a quelle di un drone, deve essere acquistato separatamente, così come la microSD necessaria per salvare i tuoi video. Investire in questi accessori può davvero fare la differenza per sfruttare al massimo questa action cam.

Insta360 X4 ha un design diverso rispetto alle tradizionali action cam perchè ospita ben due videocamere, posizionate in modo da catturare il mondo intorno a 360 gradi , trasformando le riprese in esperienze immersive.

Per andare oltre questa profondità, fino a 50 metri, occorrerà invece il case subacqueo con cui potrai trasformare le immersioni in sessioni fotografiche professionali.

Se hai le mani impegnate, grazie al controllo gestuale e al controllo vocale , si possono scattare foto o avviare video con un semplice movimento delle mani o comando. Una funzionalità che rende questo dispositivo ideale per chi ama fare sport con regolarità e semplicemente per chi cerca un’esperienza di ripresa intuitiva e veloce.

Certo, è da considerare che file di questa qualità sono piuttosto pesanti e non sempre pratici per un utilizzo quotidiano, ma non c’è da preoccuparsi: con le opzioni a 5,7K a 60fps o 4K a 100fps, si possono ottenere video di altissima qualità, più bilanciati e facili da gestire.

Le funzioni speciali VOTO: 9

Come avrai intuito, Insta360 X4 non è una semplice videocamera, ma uno strumento pensato per adattarsi a diverse esigenze. Se lo desideri, ad esempio, puoi utilizzarla come una classica action cam attivando la modalità Obiettivo Singolo per registrare in 4K a 60fps. Oppure puoi passare a MaxView per ottenere una visuale immersiva a 170°, perfetta per catturare paesaggi o scene dinamiche.

Con funzioni come Starlapse, Timelapse e TimeShift, ti permette di giocare con il tempo e lo spazio, creando video unici che sembrano usciti da un film di fantascienza. Che tu voglia immortalare un cielo stellato o accelerare il flusso di una città frenetica, non mancheranno le possibilità creative.

Se ami viaggiare da sola, apprezzerai la Modalità Selfie che, grazie al Selfie Stick Invisibile, consente di registrare video o creare slow-motion tenendoti sempre al centro della scena, per contenuti social originali, pronti da condividere.

Uno dei grandi vantaggi di questa action cam è che, se non ami l'editing o non vuoi perdere troppo tempo con il montaggio, non devi preoccuparti di ritagliare o reinquadrare le tue riprese.

Tramite l’app, grazie all’intelligenza artificiale integrata, puoi selezionare facilmente le inquadrature migliori e lasciar fare al dispositivo il grosso del lavoro.