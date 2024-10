Se desideri dare ai tuoi scatti e contenuti video una prospettiva unica e dinamica, un drone potrebbe essere il dispositivo ideale, perché consente di catturare immagini aeree spettacolari, rendendo accessibili angoli e inquadrature che sarebbero impossibili da ottenere con le tradizionali fotocamere.

Grazie alla stabilizzazione avanzata e alle tecnologie di tracking intelligente, rende possibile realizzare video fluidi e dettagliati, ideali per immortalare paesaggi, eventi e attività all’aria aperta. Inoltre, molti modelli moderni sono estremamente compatti e facili da usare, permettendo a chiunque, dalle viaggiatrici alle content creator, di sperimentare con la fotografia e il videomaking dall’alto senza difficoltà.

DJI Neo, mini drone con fotocamera UHD 4K per adulti, 135g drone follow me che mi segue, decollo dalla mano, tracciamento IA del soggetto, QuickShot, video stabilizzati, (senza radiocomando)

VOTO TOTALE 8.3 DJI Neo DJI Neo è un drone ultraleggero e tascabile, ideale per chi vuole catturare ogni istante da una prospettiva inedita. Grazie a funzioni intelligenti come l’AI Subject Tracking e le modalità di ripresa automatizzate, è perfetto per content creator, viaggiatrici e appassionate di fotografia. Se viaggi da sola ti sarà capitato di rinunciare a scattarti una foto per evitare la noia del “solito selfie”. DJI Neo è il drone leggero e compatto, così piccolo da entrare in borsetta e così intelligente da consentirci di immortalare ogni luogo e istante da una prospettiva inedita, in modo semplice e divertente. Ecco come funziona e perché potrebbe essere il tuo prossimo compagno di viaggio.

PRO Peso minimo

Facile da usare

Estremamente versatile CONTRO Qualità video discreta, ma non al top

Versione base con “minimo indispensabile”

Com'è fatto: dimensioni e cosa c’è nella confezione VOTO: 8 DJI Neo è il drone più leggero e compatto mai realizzato da DJI (uno dei brand più conosciuti e affidabili per questi dispositivi), con un peso di appena 135 grammi. Grazie a questa leggerezza, è facile da portare ovunque, rendendolo un “drone da borsetta”, compagno ideale per chi è sempre in movimento, tra viaggi, sport e semplicemente giornate in famiglia o tra amici. Dal punto di vista estetico, il Neo si presenta con l’iconico design moderno e minimalista che caratterizza DJI, con linee pulite, dettagli curati e solo due pulsanti che ne rendono semplice e veloce l’utilizzo. La confezione include il drone, una batteria, un set di eliche di riserva, un cavo di ricarica USB Type-C e un manuale d’uso, oltre ai copri eliche a copertura totale per una maggiore sicurezza in caso di piccoli “incidenti”. Questa copertura, infatti, protegge le eliche, rendendo il volo più sicuro anche in spazi ristretti, come gli interni di un’abitazione o una sala. DJI Neo è dotato di una memoria interna da 22 GB, sufficiente per archiviare fino a 40 minuti di video in 4K o 55 minuti in 1080p, evitando così la necessità di una scheda di memoria aggiuntiva. Tutto è già a bordo, pronto per registrare e catturare i momenti più speciali da una prospettiva inedita.

Come funziona DJI Neo: scegli tu come volare VOTO: 9 Questo piccolo drone è dotato di diverse modalità di controllo per adattarsi a svariate esigenze di contesti e utenti. Può essere infatti controllato direttamente dai pulsanti presenti sulla scocca, attraverso l’app DJI Fly su cui è possibile impostare le varie modalità e vedere in diretta ciò che si riprende o persino tramite comandi vocali, semplicemente dicendo "Hey Fly" per comandarlo esclusivamente con la tua voce e pilotare il drone senza mani, rendendo ancora più immediata l’esperienza di volo. A parte, è possibile anche acquistare un telecomando DJI RC-N3, il quale consente di muovere il drone tramite semplici levette per una modalità di volo un po’ più “professionale”. Il controllo tramite smartphone grazie alla connessione Wi-Fi usando l’app DJI Fly è forse la modalità più completa e accessibile per tutte. In questo caso il drone viene pilotato tramite joystick virtuali con un raggio d'azione fino a 50 metri, più che sufficienti se vogliamo volare nei paraggi rimanendo al centro della scena. La funzione di decollo e atterraggio dal palmo della mano, invece, è pensata per chi desidera volare senza l’uso di accessori aggiuntivi: basta posizionare il drone sulla mano e premere un pulsante per farlo partire. Per fermarlo, poi, basterà rimettere sotto la mano e il drone atterrerà automaticamente. Le riprese video, in generale, sono di buona qualità, con immagini nitide e dettagliate, anche se in ambienti con luce variabile si nota un leggero calo delle performance. Neo è dotato di un sistema di stabilizzazione elettronica, che, pur non essendo paragonabile a una gimbal meccanica, riesce comunque a mantenere una buona stabilità delle riprese, riducendo vibrazioni e scossoni indesiderati che potrebbero rovinare le riprese.

Funzioni e scatti speciali con DJI Neo VOTO: 8 DJI Neo è dotato di una serie di modalità di ripresa automatizzate, attivabili con un solo click e progettate per rendere più facile la creazione di contenuti dinamici e originali. Tra queste, le QuickShots includono: Dronie: il drone si allontana gradualmente dal soggetto, creando un effetto scenografico.

il drone si allontana gradualmente dal soggetto, creando un effetto scenografico. Circle : ruota intorno al soggetto, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura.

: ruota intorno al soggetto, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura. Rocket : si alza verticalmente, creando un’inquadratura dall’alto verso il basso.

: si alza verticalmente, creando un’inquadratura dall’alto verso il basso. Spotlight : mantiene il focus sul soggetto mentre quest’ultimo si muove, ideale per riprese d’azione.

: mantiene il focus sul soggetto mentre quest’ultimo si muove, ideale per riprese d’azione. Helix : combina movimento orizzontale e verticale per un effetto di rotazione che offre una prospettiva suggestiva.

: combina movimento orizzontale e verticale per un effetto di rotazione che offre una prospettiva suggestiva. Boomerang: segue una traiettoria ellittica, allontanandosi e avvicinandosi al soggetto per un effetto dinamico. In aggiunta, come anticipato, questo piccolo drone integra il rilevamento del soggetto basato su intelligenza artificiale con l’opzione Follow, per fare riprese spostandoti e garantendo che tu sia sempre al centro dell’azione anche durante attività in movimento, come corsa o ciclismo. Nel corso della registrazione, viene automaticamente eliminato il rumore delle eliche. Il sistema di stabilizzazione RockSteady, insieme alla tecnologia HorizonBalancing, assicura riprese fluide e stabili anche in condizioni di vento (che ovviamente non deve essere molto forte, in quanto la struttura del drone non è adatta a condizioni estreme).