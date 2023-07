Raperonzolo esiste: si chiama Jasmine Larsen e ha i capelli più lunghi del mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Le favole non esistono, o almeno è questo quello che ci hanno insegnato le nostre stesse esperienze. Non esistono i principi azzurri, quelli che in sella a un cavallo bianco sconfiggono ogni ostacolo pur di salvarci, non esistono le fate che ci aiutano a raggiungere il castello per il grande ballo, né tantomeno i lieto fine, non nella perfezione narrata fino a questo momento.

Raperonzolo, però, esiste. La protagonista della fiaba dei fratelli Grimm Rapunzel, infatti, conosce una sua versione umana. Il suo nome è Jasmine Larsen ed è la donna con i capelli più lunghi del mondo.

Jasmine Larsen: la Raperonzolo umana

Molto più di un vezzo estetico, i capelli sono lo specchio dell’anima. Lunghi o corti, colorati o decolorati, fluenti, perfettamente ordinati o selvaggi: la nostra chioma parla per noi, parla di noi. E lo dimostra proprio il fatto che, spesso, i più grandi cambiamenti della nostra vita sono accompagnati da nuovi e inediti look hair.

Di cambiamento, però, Jasmine Larsen non ne vuole sapere. Del resto è stata proprio la sua lunghissima chioma a renderla celebre in tutto il mondo e a farle guadagnare l’appellativo di Raperonzolo umana.

È lei stessa sui suoi profili social (@jasmine_lars) che contano migliaia di follower, a proclamarsi Real-life Rapunzel. E in effetti basta guardare quei lunghissimi capelli color rame per renderci conto che, in effetti, l’influencer potrebbe davvero permettere a un principe di utilizzare la sua chioma per scalare una torre.

Ma chi è nella vita reale Jasmine Larsen? E come ha fatto a raggiungere un risultato così impeccabile in termini di hair look?

La donna dai capelli lunghissimi

Sono oltre 100.000 le persone che seguono Jasmine Larsen su Instagram, altrettante lo fanno su TikTok. Il motivo? La sua fluente chioma attira ormai da anni la curiosità, e anche un pizzico d’invidia, di tantissime persone.

Jasmine, che si definisce la Raperonzolo umana della Gran Bretagna, vive a Bristol ed è un’influencer. La ragazza, che ha solo 22 anni, è laureata in biochimica ed è fondatrice di un’azienda che offre prodotti di hair care. Utilizza i suoi profili social per chiacchierare con i follower, ma anche per svelare loro qualche segreto per avere capelli lunghi, forti e lucenti come i suoi.

Tanti i messaggi che riceve ogni giorno, e altrettanti i commenti. Molte persone, infatti, vogliono conoscere la sua haircare routine e ricevere consigli su come curare al meglio la chioma e magari raggiungere i suoi risultati. Da quando ha iniziato a farli crescere, nel 2017, i capelli della Larsen hanno raggiunto e superato il metro e venti di lunghezza.

Non solo domande curiose, dai suoi follower Jasmine ha ricevuto anche proposte indecenti. È stata proprio l’influencer a svelare di aver ricevuto offerte cospicue per tagliare i suoi capelli. “Mi hanno offerto 250.000 sterline per tagliarmi i capelli” – ha raccontato la Raperonzolo umana, confessando di averci pensato perché in fondo “Sono un sacco di soldi”.

Ma tanta è stata la fatica, e l’orgoglio per il risultato raggiunto, che Jasmine ha scelto di rifiutare quell’offerta e tutte le successive perché, come ha dichiarato lei stessa, “I miei capelli non hanno prezzo”.