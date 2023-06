È il tuo primo concerto? Tutto ciò che devi sapere per un’esperienza epica 💃

Fonte: istockphoto.com Ragazza durante un concerto

Prepararsi per il primo concerto può essere un’esperienza entusiasmante, ma anche un po’ travolgente. Con così tante cose da considerare, è importante essere ben informati per assicurarsi di vivere un’esperienza indimenticabile. Dalle scelte di abbigliamento ai suggerimenti per restare energici durante l’intera serata, fino agli accorgimenti per garantire la vostra sicurezza; seguendo questi consigli sarete pronte a godervi appieno ogni istante del vostro primo concerto show. Preparatevi a rendere il vostro primo concerto un momento magico da ricordare per sempre!

Indossate vestiti comodi

Una delle prime cose dovete assolutamente sapere è che i concerti possono essere stancanti. Dovrai aspettare in lunghe code e stare in piedi tutta la notte (soprattutto se non avete biglietti con i posti assegnati); ed è per questo che è importante vestirsi comodamente.

Indossare scarpe comode è un must! Preferiti pantaloni larghi e comodi, adatti anche a una giornata calda, e portate con voi una borsa leggera; meglio ancora se a tracolla.

Arriva al concerto con un certo anticipo

Uno dei vantaggi di avere i biglietti per il parterre è la possibilità di avvicinarsi al palco senza pagare extra! Basta arrivare qualche ora prima ed è quasi garantito uno spazio in prima fila.

Cercate di avere sempre abbastanza spazio per respirare

Durante un concerto, è importante proteggere il proprio spazio personale in modo da poter vivere la serata al massimo. Un trucco per non farsi accerchiare è quello di tenere le gambe distanziate alla larghezza delle spalle ed essere sempre in movimento.

Ad esempio, se voi e le vostre amiche iniziate a ballare, allora è quasi assicurato il fatto che gli altri partecipanti non si avvicineranno troppo.

Caricate il telefono al 100%

Un altro consiglio prima di andare al vostro primo concerto è quello di assicurarvi che il vostro telefono sia completamente carico prima di uscire di casa. Se necessario, portate con voi una power bank.

In primis perché se avete il telefono scarico non potrete fare foto e video, in secondo luogo (e decisamente più importante) perché partecipare a un concerto di solito tiene impegnati per svariate ore, e non nessuno vorrebbe trovarsi con un telefono morto al momento del bisogno.

Mangiate qualcosa prima di andare al concerto

Nonostante il divertimento, partecipare a un concerto è anche stancante. Assicuratevi di mangiare qualcosa prima della serata. In questo modo, avrete più energia per partecipare e godervi lo spettacolo.

Molto probabilmente ci saranno bancarelle che vendono snack nei pressi del luogo dell’evento, ma avere un piccolo fondo nello stomaco non fa mai male.

Portate con voi dell’acqua

Se la location del concerto lo consente, vi consigliamo di portare dell’acqua da casa. Oltre a essere più conveniente, portare bevande da casa vi farà risparmiare tempo che altrimenti dovreste passare in fila per comprare l’acqua. Scegli una bottiglia pratica, come ad esempio una borraccia che potete legare alla borsa e riempire di volta in volta.

Controllate cosa potete portare dentro la venue

Ogni location ha le sue regole su ciò che si può e non si può portare. Per evitare di dover lasciare qualcosa all’ingresso o peggio, essere respinto, andate sul sito web del luogo dove si svolgerà il concerto e assicuratevi di seguire le linee guida lì indicate.

Portate quindi solo l’indispensabile: avere con sé troppe cose limiterà solo i vostri movimenti, rendendo meno piacevole l’esperienza.

Organizzate un buddy-system

Che andiate al concerto con gli amici o con i genitori, è meglio pianificare in anticipo i vari spostamenti nel caso in cui qualcuno si perda o si separi dal gruppo.

Può ad esempio essere utile individuare un punto di incontro vicino all’ingresso/uscita dove ritrovarsi alla fine del concerto qualora qualcuno si sia perso durante la serata. Inoltre, se dovete andare in bagno o desiderate prendere qualcosa da mangiare/bere, è sempre meglio essere in due.

Portate rispetto alle persone attorno a voi

Durante un concerto, le possibilità di essere accalcati nella folla sono alte. È fondamentale quindi portare rispetto alle persone attorno a voi; e ciò significa evitare di spingere e spintonare, ed evitare di comportarsi in modo aggressivo.

Questo consente a tutti di godersi la musica e lo spettacolo senza sentirsi a disagio o in pericolo. Inoltre, il rispetto reciproco promuove un senso di comunità tra i fan e contribuisce a creare un’atmosfera di condivisione e apprezzamento per l’arte e la musica.

Cantate, ballate e… divertitevi!

Non vergognatevi: è assolutamente normale e addirittura previsto ballare e cantare con tutto il cuore durante un concerto. Va però benissimo anche se preferite solo guardare e godervi lo spettacolo.

Fate ciò che più volete e che vi fa stare meglio. L’importante è che vi divertiate e che vi godiate la serata al meglio.