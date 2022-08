Fonte: Unsplash Overshoot day: perché bisognerebbe parlarne tutti i giorni (e non un solo giorno all'anno)

Purtroppo dell’overshoot day si parla un solo giorno all’anno, mentre sarebbe decisamente il caso di parlarne più spesso, per cercare di ritardarlo il più possibile, prendendosi per tempo. Ma di cosa di tratta? Ecco una spiegazione facile sul perché è importante conoscerlo.

Cos’è l’overshoot day

L’overshoot day è la data ufficiale in cui vengono consumate dall’umanità le risorse disponibili per il pianeta per l’anno in corso. Ce n’è uno globale per il pianeta e uno per ciascuna nazione, a seconda di quanto e come consuma le proprie risorse. Neanche a dirlo, l’overshoot day non è nemmeno lontanamente vicino al 31 dicembre, data in cui avrebbe senso aver consumato le risorse disponibili per l’anno corrente.

Overshoot day in Italia e nel mondo

L’Earth overshoot day quest’anno è stato celebrato il 28 luglio, nonostante la pandemia appena trascorsa, che ha limitato moltissimo i nostri consumi. In Italia la situazione è ancora peggiore: il nostro overshoot day nazionale infatti nel 2022 è caduto il 15 maggio. Cosa significa? Significa che se dovessimo cavarcela solo con le risorse interne del nostro paese, avremmo bisogno di 5,3 Italie. C’è chi fa peggio di noi? Solo il Giappone, mentre dopo di noi vengono Svizzera e, al quarto posto Cina e Gran Bretagna (fonte economiacircolare.com).

Overshoot day: concretamente cosa significa?

Visto quanto sopra, la prima cosa che viene da pensare è che, per combattere questa situazione, sia necessario un cambiamento drastico dei nostri consumi, sia a livello nazionale, che a livello globale, perché la terra non ce la fa a rigenerare le risorse che le sottraiamo ogni anno. Questo implica che siamo sempre più in debito con le generazioni future. E di questo non se ne può parlare solo un giorno all’anno, ma si dovrebbe tenere a mente sempre, proprio per cambiare le nostre abitudini.

Cosa possiamo fare?

È molto semplice: consumare meno! Fare attenzione a quello che acquistiamo, comprando solo in caso di necessità e scegliendo con attenzione le aziende da cui ci riforniamo, in ogni aspetto della nostra vita: dal cibo, all’abbigliamento, fino all’utilizzo di risorse come l’energia. Quest’anno è un tema fortemente dibattuto: chissà che questa attenzione mediatica non produca anche una modifica delle nostre abitudini in senso positivo. Modifica che si ripercuoterà non solo sul nostro portafogli, ma anche sul destino del pianeta!