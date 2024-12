I nomi di tendenza per il 2025

Scegliere il nome per il proprio figlio è un momento davvero importante. Ci si può lasciare ispirare anche da quelli più di tendenza per maschietto e femminuccia

Il periodo della gravidanza è certamente uno dei momenti più significativi per ogni coppia, che nell’attesa di poter stringere a sé il proprio bambino, prepara tutto ciò che è necessario per accoglierlo nel migliore dei modi. Tra le diverse cose a cui pensare durante la dolce attesa, una delle più importanti senza dubbio è scegliere il nome del nascituro, che potrà essere deciso ispirandosi a nomi già presenti in famiglia, in base ai gusti personali dei futuri genitori o seguendo le tendenze del momento.

Per il 2025 ecco quali sono i nomi più trendy in Italia per maschietti e femminucce.

Nomi maschili di tendenza del 2025

Per i futuri genitori dei bambini che nasceranno nel 2025 che vogliono scegliere un nome veramente in tendenza da diversi anni, la scelta più ottimale è puntare su Leonardo, che nell’ultimo periodo è il più gettonato per i maschietti in tutto il territorio nazionale. Molti bambini nel 2025 verranno chiamati anche un nome dall’origine nordica: Edoardo, ormai molto amato anche dai genitori del Bel Paese. Stessa fortuna ha raggiunto anche per un altro appellativo anglosassone: Riccardo.

Restano in tendenza anche dei nomi tradizionali italiani come Tommaso, Francesco, Lorenzo, Mattia, Andrea e Alessandro. Per chi vuole rompere con la tradizione sono di tendenza anche nomi originali come Gabriel (variante al più diffuso Gabriele), Noah ed Elia. Tra gli appellativi più amati dai genitori non mancano quelli di origini biblica o religiosa: Giuseppe, Matteo, Antonio, Giovanni, Samuele, Gioele, Davide e Michele.

In grande ascesa tre nomi di origine straniera, utilizzati da alcuni vip nostrani per i loro pargoletti: Thiago e Santiago. I genitori italiani hanno dato negli ultimi tempi la loro preferenza anche a nomi come Enea, Brando, Gianmaria e a un appellativo dal sapore latino: Diego.

Probabilmente il nome maschile più in ascesa nel 2025 potrebbe essere uno dei nomi storici italiani più conosciuti nel mondo: Romeo, grazie al protagonista dell’opera letteraria senza tempo di William Shakespeare. Questo bellissimo nome per maschietto è stato già scelto da Nicolò Barella, Giulia Pauselli, Emis Killa e Giorgia Crivello.

Nomi femminili di tendenza del 2025

Anche i futuri genitori di una femminuccia possono lasciarsi ispirare dalle ultime tendenze in fatto di nomi per scegliere quello più adatto alla nascitura. Tra quelli più scelti negli ultimi si trovano Sofia, Aurora, Emma, Ginevra e Giulia, ma saranno sempre più in tendenza nel prossimo anno anche Matilde e Vittoria.

Uno degli appellativi femminili più trendy nel 2025 però deriva dalla tradizione e si tratta di Camilla, il nome della Regina d’Inghilterra, ma anche uno dei più scelti dai genitori italiani negli ultimi anni, tra cui anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che hanno scelto questo nome per la loro primogenita. Resistono negli anni anche appellativi storici come Anna, Beatrice, Ludovica, Sara e Greta.

Per le femminucce solo molto trendy anche i nomi che derivano da colori, dai più antichi Rosa e Bianca, fino ai più attuali Azzurra, Celeste, Smeralda e il più gettonato Viola. Nel 2025 potrebbe ascendere le classifiche anche l’appellativo Rubina. Sempre molto amati per le neonate anche i nomi corti come Alice, Chiara, Giorgia, Gaia e Noemi e quelli di origine straniera, tra cui quelli più di tendenza sono Nicole, Chloe e Isabel.

Lasciandosi ispirare dai nomi scelti dalle vip nostrane per le loro pargolette si trovano, tra i trend del 2025, anche Luce, Penelope, Mia e quello che potrebbe essere il più trendy di tutti: Dea.