Nissan JUKE Full Hybrid, l’auto per le donne dinamiche attente all’ambiente

Fonte: Nissan

Tanti impegni, poco tempo e la necessità di muoversi al meglio sia in città che fuori: Nissan JUKE Full Hybrid è la risposta per chi va sempre di fretta e si divide fra lavoro, famiglia, amici e tempo libero.

Si tratta della versione elettrificata del Crossover Coupé dell’azienda giapponese, che offre tantissimi comfort e vantaggi e che è stato ideato per adattarsi alle esigenze di chi si sposta in città e cerca un mezzo non solo comodo, ma anche tecnologico e sicuro.

Il sistema ibrido che fa tutto da solo

La tecnologia Full Hybrid è all’altezza di qualsiasi sfida. Come funziona? Il sistema si serve di due motori elettrici e uno termico, offrendo la possibilità di ricorrere all’una o all’altra fonte di potenza oppure di combinarle. Il propulsore ibrido, infatti, è in grado di scegliere il migliore sistema di energia in base sia all’intensità con cui viene spinto l’acceleratore sia al livello di batteria. Ciò significa che dovrai esclusivamente preoccuparti di guidare, al resto ci penserà l’auto.

L’auto perfetta per la città

Spostarsi in città può essere davvero stressante ma non con Nissan JUKE Full Hybrid che, grazie al sistema e-Pedal Step, permette di accelerare e frenare utilizzando il solo pedale dell’acceleratore.

Premi il pulsante apposito per attivarlo e quando solleverai il piede dall’acceleratore, entrerà direttamente in funzione la frenata rigenerativa. A quel punto dovrai usare il pedale del freno solo per arrestare totalmente l’auto.

Il bello di Nissan JUKE Full Hybrid è che ti consente di scegliere la modalità di guida preferita in base alle tue esigenze. Infatti, JUKE Full Hybrid dispone del selettore D-MODE che consente di scegliere tra 3 modalità di guida: Eco, Normal o Sport. In città potrai quindi viaggiare a una velocità costante, regalandoti un’esperienza di guida rilassante e silenziosa.

Fai bene all’ambiente e al portafoglio

Far quadrare i conti non è sempre semplice, soprattutto con l’aumento dei prezzi e la crisi energetica, ma Nissan JUKE Full Hybrid offre una soluzione sostenibile per gli spostamenti. Il Cliente può massimizzare la percorrenza in modalità EV: I test dimostrano che si può raggiungere fino all’80% di guida urbana in modalità 100% elettrica. Inoltre, JUKE Full Hybrid non solo parte sempre in modalità 100% elettrica, ma può anche mantenerla fino a una velocità di 55 km/h.

L’efficienza nei consumi rende quest’auto l’ideale per rispettare l’ambiente e risparmiare, in un circolo virtuoso che fa bene a te e agli altri.