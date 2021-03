Come funziona il sito di incontri Nirvam

editato in: da

Spesso il lavoro – o anche semplicemente un po’ di pigrizia – ti impedisce di darti da fare sul fronte “relazioni sociali”. Che sia uno scambio di parole in palestra o un approccio durante l’aperitivo, conoscere nuove persone sembra sempre più fuori dalla portata di mano, complice anche la vita sempre più mediata dai canali social. Questo non deve per forza essere visto negativamente, perché in tuo soccorso arriva Nirvam! Nirvam è una community di oltre 3 milioni di iscritti in tutta Italia, attiva da oltre 15 anni. Cercando online sei venuto a conoscenza della chat di Nirvam e vuoi approfondire il suo funzionamento? Ottimo, in questa guida potrai scoprire cos’è e come funziona, per goderti solo il meglio che questo spazio online può offrirti!

Nirvam è una chat di incontri online pensata appositamente per persone unite dal comune desiderio di cercare nuove amicizie o – perché no – anche l’anima gemella. Nirvam si propone quindi come lo spazio virtuale che meglio si presta ad agevolare la costruzione di nuove relazioni sociali, senza per forza dover uscire di casa (o almeno, all’inizio!). Nirvam, infatti, si mette a disposizione come spazio di incontro per gettare le basi di un rapporto tra persone della stessa città, come recita lo slogan del sito stesso… rapporto che poi dovrà essere – almeno, in linea teorica – coltivato e approfondito nel mondo reale.

Come funziona l’abbonamento Nirvam

Differentemente da altri siti che promuovono il dating online, Nirvam non dispone di un’applicazione pensata per smartphone o tablet, di conseguenza l’accesso può essere effettuato soltanto tramite Browser Web. Collegandoti quindi al sito http://www.nirvam.it, atterrerai direttamente sull’home page del sito di incontri, che immediatamente ti proporrà un form per procedere con l’iscrizione. Prima di procedere con l’iscrizione, è però necessario essere informati in merito al tipo di abbonamento che si intende sottoscrivere, perchè Nirvam non è un servizio gratuito. O meglio: non è gratuito per tutti! Se sei una donna in cerca di uomini, Nirvam è gratis per sempre; altrimenti è necessario sottoscrivere un abbonamento, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Non sei ancora in grado di valutare se questo servizio sia o meno adatto alle tue esigenze? Non ti preoccupare, Nirvam offre a tutti un periodo di prova completamente gratuito.

Come iscriversi a Nirvam

Una volta deciso quale abbonamento sottoscrivere o se iniziare ad utilizzare Nirvam usufruendo del periodo di prova gratuito, potrai procedere con l’iscrizione. Iscriversi a Nirvam è facile e intuitivo, e potrai iniziare a conoscere gente della tua città in pochi e semplici passaggi. Come precedentemente accennato, una volta atterrato sulla homepage del sito, Nirvam ti proporrà un form da compilare con alcuni dati: Nickname, password, indirizzo e-mail valido, data di nascita, sesso, nazione e regione di provenienza. Una volta compilati questi campi, clicca per accettare le “Condizioni d’uso” e poi sull’apposito tasto rosso “Conferma”. Se i dati che hai digitato sono corretti, l’operazione di iscrizione dovrebbe essere andata nel verso giusto. Il sito infatti potrebbe richiederti, nel caso il Nickname da te selezionato fosse già occupato, di sceglierne uno alternativo. Altrimenti, verrai reindirizzato verso una pagina web utile ad indicarti che l’iscrizione è avvenuta con successo!

Come creare un profilo Nirvam

Come tutti i siti che offrono servizi di dating online, anche Nirvam basa il suo meccanismo di scelta in base a quelle che sono le informazioni personali di corredo al profilo. Per farla semplice: più il tuo profilo sarà completo e accattivante, più gli utenti di Nirvam saranno interessati ad interagire con te! Per questo motivo, subito dopo l’avvenuta registrazione, il sito ti chiederà di completare il tuo profilo e lo farà attraverso un apposito form da compilare con alcune informazioni, tra cui: altezza in cm, peso in kg, lo stato della corporatura, il colore dei tuoi capelli e dei tuoi occhi, la tua origine etnica. Queste informazioni servono a Nirvam per poterti più facilmente mettere in contatto con persone a te fisicamente affini!

Cliccando nuovamente su “Continua”, un’altra pagina ti chiederà ulteriori informazioni: stato civile, titolo di studio, professione, reddito, fumo, nazionalità, religione, lingue parlate… tutte informazioni indispensabili a metterti in contatto con persone che potrebbero essere interessate a te e/o interessare a te. Il passaggio successivo è quello della creazione de “Il mio annuncio”, per poi spuntare alcune caselle con varie opzioni, utili ad affinare ancor più la ricerca, restringendo il campo di persone. Per concludere l’operazione di costruzione di un accurato profilo personale, dovrai scegliere con cura la foto che userai come avatar per interagire con gli altri utenti. Il consiglio è quello di sceglierne una in cui ti si vede bene in viso, ad alta risoluzione, evitando immagini fuorvianti che non raffigurano la tua persona. Fornisci una breve descrizione et voilà: benvenuto in Nirvam! Ora sei pronto a chattare e a conoscere nuove e interessanti persone.

Come usare Nirvam

Come precedentemente spiegato, la chat di Nirvam è un servizio gratuito soltanto per donne in cerca di uomini: tutti gli altri dovranno necessariamente sottoscrivere un abbonamento per iniziare ad utilizzare il servizio. Come funziona Nirvam? È semplice: non appena avrai completato il profilo personale, ti verrà proposta una schermata di sottoscrizione del servizio in abbonamento. Attenzione! Guarda la parte alta della schermata: dovrebbe comparire l’avviso “Nota: Nirvam ti ha fatto un dono di un periodo di prova gratis”. Cliccandoci sopra, avrai accesso al servizio per un mese senza dover per forza sottoscrivere un abbonamento. In questo modo, potrai valutare se effettivamente Nirvam fa o meno al caso tuo. Bypassata questa necessaria incombenza, inizia il vero divertimento!

Nirvam si presenta all’utenza con un’interfaccia semplice e intuitiva. Cliccando sulla scheda “Chat” puoi visualizzare tutti gli utenti che al momento sono online e disposti a chattare tramite l’apposito box oppure via mail. Di questi, accanto al loro Nickname, potrai visualizzare anche la fotografia, l’età anagrafica e la provenienza; oppure votare il suo profilo. Se queste informazioni non saranno sufficienti, ti basterà cliccare su “Vedi scheda” per visualizzare ulteriori informazioni circa l’utente di tuo interesse.

Per filtrare gli utenti – per provenienza, o per età – ti basterà invece fare riferimento ai filtri apposti nella parte alta della schermata. Per effettuare una ricerca specifica, puoi far appello alla scheda “Ricerca”, la quale ti proporrà parametri di ricerca avanzati, oppure di effettuare la ricerca tramite digitazione del nickname specifico.

Nel menù di sinistra, potrai trovare numerose opzioni. In “Messaggi”, troverai i messaggi ricevuti, quelli inviati, quelli cancellati e l’opzione per scrivere un messaggio ad un utente. In “Contatti” potrai invece cenere d’occhio le visite che stai ricevendo sul tuo profilo, le richieste di messaggio in chat e gli utenti con cui hai stretto amicizia. La sezione “Amicizie” ti consente invece di visualizzare i voti che hai espresso nei confronti di altri utenti, gli amici stretti aggiunti alla tua lista e la cosiddetta “lista nera”. La sezione “Area Riservata”, invece, ti consente di gestire le richieste di accesso al tuo profilo fatte da altri utenti e quelle che invece hai effettuato tu al profilo di altri utenti di Nirvam. Se invece – anche per questione di privacy – volessi eseguire il logout dal tuo profilo, ti basterà fare clic sull’apposito tasto “Esci” in alto a destra. Potrai poi accedere nuovamente tramite il login alla home page del sito di chat Nirvam.