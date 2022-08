È il miliardario più giovane al mondo: chi è suo padre e a quanto ammonta il patrimonio

Fonte: Instagram Mompha Junior, il più giovane miliardario al mondo

Ville magnifiche, auto di lusso e un patrimonio da far girare la testa: Mompha Junior è appena un ragazzino, ma è già considerato il più giovane miliardario al mondo. Merito dell’impegno di suo papà, che a quanto pare ha intenzione di regalargli una vita il più agiata possibile a partire dalla sua più tenera età. Ma chi si cela dietro questo bimbo ricchissimo?

Mompha, il miliardario più giovane al mondo

Il suo vero nome è Muhammed Awal Mustapha, ma tutti lo chiamano Mompha (Junior, ovviamente), sulla scia di quello che è diventato il soprannome del papà. Sebbene abbia solamente 10 anni, vanta già un patrimonio notevole e tantissimi possedimenti di lusso. No, non si tratta di un influencer che, inventandosi qualcosa dal nulla (come è accaduto ad esempio a Khaby Lame), è riuscito ad avere successo e a guadagnarsi un gruzzoletto tutto suo. Il merito della sua ricchezza va al padre Ismailia Mustapha – altresì detto Mompha Senior – che, lui sì, è diventato una vera celebrità di internet. Ma solo dopo aver fatto un sacco di soldi.

Ismailia e la sua famiglia sono di origini nigeriane: sul modo in cui sia riuscito ad accumulare la sua ingente fortuna sembra aleggiare ancora un alone di mistero. Pare che abbia iniziato con un ufficio di cambio a Lagos, prima di gettarsi nel mondo degli investimenti. Stando a quanto riportato dal Guardian, tuttavia, sui suoi affari ci sarebbero ancora diverse cose da chiarire. Tanto che Mompha Senior è stato arrestato due volte nel giro di pochi mesi, per poi essere rilasciato su cauzione. Al centro della vicenda giudiziaria dovrebbe esserci la sua società e, in generale, le sue attività economiche.

Quel che è certo, però, è che Mompha padre non ha mai fatto mancare alcunché alla sua famiglia: se il primogenito è il destinatario “favorito” della sua generosità, altrettanto si può dire di sua moglie e della figlia più piccola, Fatima. Sul suo profilo Instagram, che vanta ormai più di un milione di follower, Ismailia mostra una vita fatta di sfarzi incredibili. E Mompha Junior, seppur giovanissimo, ha già il suo patrimonio da parte. Anche se gestito dal padre, questo fa di lui il più giovane miliardario al mondo. Ma a quanto ammonta la sua fortuna?

Mompha Junior, il suo patrimonio

La prima villa è arrivata all’età di 6 anni, un regalo che il papà gli ha voluto fare per garantirgli un futuro indipendente: “Possedere la propria casa è una delle migliori sensazioni di sempre, non può essere descritta a parole, non può essere quantificata in denaro” – ha spiegato Ismailia ai media britannici, secondo quanto riporta il Messaggero. E oggi che Mumpha Junior ha 10 anni, possiede diverse auto costosissime come una Lamborghini e una Bentley (che in realtà sono di suo padre, visto che non ha ancora l’età per ottenere la patente).

Naturalmente, anche nel suo guardaroba spuntano solo marchi di lusso come Gucci e Versace, che il giovane mostra con naturalezza sui social. Quantificare esattamente il suo patrimonio non è facile, visto che per l’appunto è il papà la sua fonte di ogni guadagno. Tuttavia, si parla di poco più di 12 milioni di sterline. Una cifra niente male, ma di certo non così elevata: per poter capire la reale portata di questa fortuna, bisogna considerare il tasso di cambio in valuta nigeriana. Il risultato è di oltre 6 miliardi, ed ecco che le cose cambiano radicalmente.