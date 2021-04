Le migliori serie TV Amazon Prime da vedere

editato in: da

Il catalogo che offre Amazon Prime è davvero molto vasto e ricco, proprio per tutti i gusti: stiamo parlando di un’offerta molto ampia che renderà la scelta davvero molto difficile. Se hai appena terminato di vedere la tua serie TV preferita e sei alla ricerca di qualcosa di appassionante e coinvolgente, puoi scegliere Amazon Prime e superare ogni tua aspettativa. Nell’accurata selezione che ci siamo proposti di fare, troverete davvero tutto e di più: thriller, commedie divertenti, storie d’amore travolgenti e tanto altro.

Il servizio di Amazon Prime, appunto, non consente solamente di ricevere a casa pacchi, ma mette anche a disposizione degli utenti una vasta gamma che comprende anche titoli originali. Pronti a guardare tutte le migliori serie TV su Amazon Prime Video? Continuando a leggere, potrai trovare le serie TV di Amazon che hanno ottenuto maggiore successo e che non puoi certamente farti sfuggire: magia ed incantesimi, storie di crescita e formazione, ma anche drammi di vita comune.

LOL: chi ride è fuori

LOL chi ride è fuori: il succo sta tutto nel titolo, un vero e proprio show in cui si ride a crepapelle. Dieci comici italiani si sfidano a non ridere per sei ore, tentando ovviamente di far ridere gli altri. Alla prima risata, proprio come in una partita di calcio, scatta il cartellino giallo; mentre alla seconda si è definitivamente squalificati dal gioco. Ad osservare il comportamento dei dieci comici sono Fedez e Mara Maionchi dalla cosiddetta “control room”. Chi riesce a nona portarsi a casa né un cartellino giallo né uno rosso, vince la sfida ed il premio finale di ben 100mila euro! Il primo episodio è andato in onda il primo di aprile, seguito dagli altri tre e per un totale di sei pazzeschi round di risate.

Perché vederlo? Un programma perfetto per staccare da una lunga giornata di lavoro e rilassarsi a 360° e disponibile su Amazon Prime Video.

Carnival Row

Carnival Row è davvero un’imperdibile di Amazon Prime: una fata ed un investigatore affrontano una serie di svariate avventure in un mondo tutto vittoriano e di magia. È quindi una serie TV fantasy recitata dal mitico orlando Bloom e dalla bellissima modella Cara Delevingne, la cui premessa è proprio l’esistenza di essere di fantasia che gli umani hanno messo in schiavitù e sterminato. Ed è proprio Vignette Stonemoss, fata sopravvissuta a svariate esecuzioni, che si propone di aiutare i suoi simili a fuggire dal male. In questa serie TV di Amazon Prime la modella incarna alla perfezione il proprio personaggio, grazie ai suoi lineamenti dolci e delicati ed un taglio pixie fatto in tempi non sospetti.

Perché vederlo? Davvero sorprendenti sono le cupe ambientazioni vittoriane, accompagnate da un’atmosfera steampunk che si rifà all’antica letteratura britannica del 1895. Da guardare tutta d’un fiato!

The Magicians

Se la magia ed i mondi incantati sono una delle tue più grandi passioni, non puoi rinunciare alla visione di The Magicians direttamente su Amazon Prime Video. In questa serie tv fantasy non ci sono né buoni né cattivi, solo maghi che imparano a sfruttare elaborate complesse formule magiche, tra insicurezza ed innocenza. Si ispira ai numerosi romanzi di Lev Grossman e concentra tutta l’attenzione su un gruppo di giovani studenti dediti alla magia e agli incantesimi. In particolar modo, la narrazione segue le vicende di Quentin, un giovane timido e riflessivo, durante il suo percorso formativo. Proprio nella scuola di magia di Brakebills, Quentin si ritroverà ad innamorarsi di Alice, giovane studentessa modella, ma anche a scontrarsi con Penny e a stringere un’amicizia di alti e bassi con Elliot e Margo.

Perché vederlo? Per quanto possa sembrare il contrario, questa serie TV è rivolta ad un pubblico adulto e segue passo dopo passo i protagonisti, tutti intenti a contrattare con il “cattivi” del momento. Non perdere un minuto in più, clicca “Play” e catapultati in un mondo tutto magico!

Hanna

Hanna è una straordinaria serie TV offerta da Amazon Prime Video, scritta e diretta da David Farr e vogliamo indicarla come un thriller di spionaggio. La storia è davvero molto appassionante e racconta, appunto, di Hanna, una giovane bambina cresciuta dal padre in Romania in una foresta, e quindi addestrata alla sopravvivenza. Isolata dal mondo e privata di una vita regolare, l’esistenza di Hanna viene messa a soqquadro dall’arrivo di un’agente della CIA, la quale indaga approfonditamente e senza ritegno alcuno e a monte di una spietata cospirazione.

Perché vederlo? Moltissimi sono i segreti che in questa serie attendono di essere svelati, non ti resta che scoprirli.

Supernatural

Lasciati travolgere dalle straordinarie avventure dei fratelli Sam e Dean i quali, dopo la catastrofica morte della madre, sono diventati esperti cacciatori di demoni. Supernatural è sicuramente considerata una delle serie TV di Amazon Prime più longeve, soprattutto se pensiamo al pubblico di nicchia. Il successo è ovviamente dovuto alle ottime interpretazioni dei due protagonisti, alla sinergia che li lega, ma anche al carisma che li contraddistingue, indubbiamente.

Perché vederlo? La narrazione si propone sempre di cogliere i numerosi impulsi della società americana contemporanea, ma anche di adattare le proprie linee al pubblico cui si rivolge.

Modern Love

Per una serie TV Amazon Prime di natura sicuramente più comica e leggera, puoi optare per Modern Love: racconta l’amore in ogni sua forma ed i legami affettivi in generale, ispirandosi alla celebre rubrica del New York Times. La serie non è una novità, non rompe tabù intoccabili, tantomeno introduce elementi inediti: racconta in maniera del tutto straordinaria storie banali: un giovane che rincorre il passato, una dona completamente sola rimasta incinta, una coppia incapace di gestire le incomprensioni del proprio matrimonio. Non vi è originalità, ma solo la consapevolezza che si raggiunge nel guardare pezzi di vita vissuta. A tenere le redini di ogni episodio, troviamo un’incantevole Anne Hathaway che si contraddistingue inevitabilmente per le sue straordinarie doti attoriali. Insomma, una serie TV da godersi in totale relax, senza troppo impegno ed in maniera disinteressata.

Perché vederlo? Questa serie racconta storie di vita vissuta, di persone normali che anche noi potremmo conoscere.

Amazon Prime Video: i costi e dispositivi compatibili

Amazon Prime Video è un servizio incluso in Amazon Prime e quindi non è necessario pagare alcun extra per poterne usufruire a piano: gli unici costi da sostenere sono 36 euro annuali o 3,99 euro mensili, fondamentali per poter mantenere la sottoscrizione ad Amazon Prime. Se sei un nuovo cliente puoi comunque provare il servizio gratuitamente per 30 giorni e al termine non c’è alcun obbligo di rinnovo. Ti consigliamo di sfruttare questa fantastica opportunità per capire se questo è il servizio che può fare per te. Amazon Prime Video sfrutta la possibilità di essere compatibile con moltissimi dispositivi: da pc, appunto, è accessibile da svariati browser supportati dalla tecnologia stessa.

È comunque molto facile usufruire della visione di film e serie TV Amazon Prime su Linux, ChromeOS, macOS e Windows; in ambito mobile, invece, è disponibile in versione app per diversi dispositivi: tablet Kindle, iPhone, iPad, Android. Per Android ed iOS, inoltre, l’app offre anche il supporto a Chromecast, ideale per trasmettere i contenuti al televisore in modalità wireless. In alternativa, puoi anche scegliere di acquistare Fire TV Stick, perfetto per gustarti tutti i contenuti di Amazon Prime Video proprio sul televisore, senza l’ausilio di tablet o smartphone.

Come utilizzare Amazon Prime

Utilizzare Amazon Prime Video non è per nulla complicato, è sufficiente prendere un po’ di dimestichezza con la pagina iniziale e poi noterai che sarà tutto di una semplicità estrema. Attiva, innanzitutto, il tuo abbonamento ed accedi al tuo account, in alto a destra. Sulla voce Serie TV, potrai subito iniziare a scoprire la vasta offerta messa a disposizione da Amazon Prime, oppure sulla voce Film in alto a sinistra: in entrambe le sezioni, potrai scegliere se guardare il contenuto in lingua originale o italiana. Non è un’opportunità grandiosa? Inoltre, ogni produzione è suddivisa per genere cinematografico di appartenenza: Commedia, Drammatico, ma anche Azione e avventura. Nella barra di ricerca, inoltre, puoi trovare il contenuto che desideri se ne conosci il titolo e con qualche click avrai la tua serata perfetta a base di divertimento e pop-corn.

Dopo aver selezionato la tua serie TV preferita su Amazon Prime, puoi iniziare ad avviare la visione cliccando sulla schermata che si apre, con la possibilità di selezionare le tue preferenze relativamente a sottotitoli e tracce audio. Ti stai chiedendo a cosa serve l’icona dell’ingranaggio? Grazie a quella puoi selezionare in maniera manuale la qualità dello streaming; mentre le due frecce permettono di visualizzare la produzione a schermo intero. Regola il volume e goditi la tua serie TV preferita!

Sfrutta l’enorme potenziale della funzionalità Lista Video per archiviare in maniera rapida tutti i contenuti da guardare: puoi aggiungere nuovi contenuti ogni qualvolta lo desideri e cliccare sull’icona dell’omino in alto a destra per consultare e modificare la lista stessa. Per i genitori attenti e premurosi, è disponibile anche la scheda Parental Control che è perfetta per gestire ogni restrizione legata alle produzioni non adatte ai minori.