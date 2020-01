Meghan Markle ritorna in pubblico con la gonna low cost. Harry è teso

editato in: da

Meghan Markle incanta Londra col look low cost

Dopo quasi due mesi Meghan Markle e Harry sono tornati al lavoro e hanno scelto come primo impegno ufficiale del 2020 la visita alla Canada House di Londra, per rendere omaggio al Paese che li ha ospitati durante le loro lunghe vacanze ufficiali.

I Duchi del Sussex hanno incontrato l’alto commissario canadese, Janice Charette, per ringraziarlo personalmente della calda ospitalità del suo Paese e il sostegno che hanno ricevuto durante il loro recente soggiorno.

Lady Markle rientra in grande stile ai suoi impegni di Corte con un outfit ultra fashion dai toni caldi che vanno dal cammello del cappotto al cioccolato della lunga gonna in satin, firmata Massimo Dutti, uno dei marchi preferiti da Letizia di Spagna. Costo? 90 sterline. Meg pensa a impreziosire il look con un paio di favolose décolletée dal tacco stiletto di Jimmy Choo. Completa la mise un lupetto color caramello.

Il ritorno di Meghan alle luci della ribalta seccherà non poco la cognata Kate Middleton che negli scorsi mesi ha avuto la piazza libera come in passato, approfittandone per farsi ammirare nel suo ruolo di futura Regina d’Inghilterra durante il gala a Buckingham Palace, ma anche di mamma premurosa attenta ai bisogni dei bambini.

Meghan a Londra è apparsa serena, sorridente e finalmente rilassata, la vacanza lontano da Palazzo le ha giovato. Harry invece si è mostrato più teso, perdendo di tanto in tanto il sorriso dalla bocca. Per quanto i due non abbiano perso l’abitudine di tenersi per mano, il Principe nel toccare il braccio della moglie pare quasi allontanarla. Sarà davvero tutto risolto tra loro?