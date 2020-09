Meghan Markle, così teneva sotto controllo Harry durante il video-messaggio per Time 100

editato in: da

Meghan Markle, look dimesso per il video di Time 100

Meghan Markle teneva sotto controllo Harry durante il video-messaggio per Time 100. A svelarlo sono gli esperti di linguaggio del corpo che hanno analizzato la clip e il discorso realizzati dai Sussex. Sfidando apertamente la Regina e la Royal Family, Harry e Meghan hanno deciso di parlare pubblicamente di politica e di prendere posizione in vista delle elezioni presidenziali.

Dalla loro villa di Santa Barbara hanno trasmesso un video che ha fatto molto discutere. Oltre al messaggio diffuso da Meghan e Harry però ha causato grande scalpore anche l’atteggiamento della Markle nei confronti del marito. Intervistata dal Daily Mail, Judi James, esperta di linguaggio del corpo, ha sottolineato come l’ex star di Suits tenesse sotto controllo il marito nel corso del filmato.

“Harry è teso, lo si capisce dai numerosi rituali diversivi – ha spiegato la studiosa -. È a disagio e ad un certo punto sembra persino scrocchiarsi le nocche, un gesto di auto-aggressione che, come mangiarsi le unghie, indica la mancanza di tranquillità”. Secondo la James, Harry nella clip non è affatto convinto di ciò che sta dicendo. “Lo sguardo è incerto – racconta -, sa che quelle frasi avrebbero avuto delle ripercussioni sui rapporti con la sua famiglia d’origine”.

Per l’esperta di linguaggio del corpo, in sostanza, ci sarebbe una predominanza forte di Meghan Markle nei confronti di Harry. Una vera e propria forma di controllo da parte dell’attrice che, di certo, in questi anni ha dimostrato di avere un carattere molto forte e deciso. Un aspetto che emerge anche dal suo linguaggio non verbale. “Lo spazio è associato al potere ed è evidente che sulla panchina lei prenda la porzione più grande – ha evidenziato la studiosa -. Adotta una postura identificabile con il controllo e il marito sembra farsi da parte per lasciarle il centro della scena”.

Di certo la vicenda non si chiude qui. E mentre Buckingham Palace ha preso le distanze dalla coppia, affermando che non sono più “membri attivi” della Royal Family, Meghan sembra più decisa che mai. La Markle non è intenzionata a fermarsi e la politica ora è il suo prossimo obiettivo: “Sono le elezioni più importanti – ha detto -, dobbiamo combattere l’incitamento all’odio”.