Matteo Salvini e Giovanni Toti insieme a un matrimonio

Nozze vip del 2015, dalla Leofreddi a Frida Giannini

E’ tempo di matrimoni. Dopo le nozze principesche di Nicky Hilton e James Rotschild, è toccato a Edoardo Rixi, amministratore regionale della Liguria, a dire sì alla compagna, Marzia Vita.

La cerimonia si è svolta nella chiesa di Carignano a Genova. La sposa, 39 anni, indossava un abito semplice e lineare con decori brillanti, velo tradizionale ma spalline sottile, non molto adatte a una cerimonia religiosa (ecco i consigli per le future spose della stilista d’alta moda Antonella Rossi). Lo sposo, 41 anni, era in completo blu.

Rixi e Vita hanno si sono sposati alla presenza di amici, parenti e ospiti d’eccezione. In particolare, spiccano i nomi di Matteo Salvini, leader della Lega Nord e Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, che si è fatto accompagnare dalla moglie, la giornalista Siria Magri. I due politici sono stati molto cari e affettuosi coi neosposi, posando per le foto ufficiali, lanciando il riso all’uscita della chiesa e baciando la neomogliettina.

Toti e Salvini, comunque, non erano gli unici ospiti illustri, erano presenti anche l’assessore alla formazione Ilaria Cavo, la vicepresidente ad assessore alla sanità Sonia Viale e l’assessore all’agricoltura Stefano Mai.

Subito dopo la cerimonia, gli sposi coi loro invitati si sono recati a Villa Zerbino per la festa nozze. Mentre per la luna di miele, Marzia dovrà aspettare a causa degli impegni di lavoro dell’amministratore regionale.